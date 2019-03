Idræt i naturen: Silkeborg topper ny liste

For første gang har Dansk Idrætsforbund, DIF, lavet en kortlægning af hvor mange faciliteter, der er til rådighed i naturen til at dyrke idræt, og her indtager 'Danmarks Outdoorhovedstad' Silkeborg en klar førerposition.

- Det er en fornøjelse at se, hvordan Silkeborg Kommune udnytter områdets ressourcer til at tilbyde alt fra mountainbikespor til kajakpolobaner. Det samme gælder mange andre midtjyske kommuner, der på den måde er med til at understøtte mulighederne for en lang række idrætsaktiviteter i naturen, siger konsulent i Danmarks Idrætsforbund, Casper Lindemann.

Ses der alene på mulighederne for idræt i skoven, topper Silkeborg listen som den kommune, der har flest muligheder for skovidræt.

TOP 5 OVER KOMMUNER MED FLEST MULIGHEDER FOR IDRÆT I NATUREN: Kommuner med flest muligheder for skovidræt:

1. Silkeborg

2. Hillerød

3. Bornholm

4. Herning

5. Viborg

1. Vordingborg

2. København

3. Slagelse

4. Skive

5. Kalundborg

1. Bornholm

2. Silkeborg

3. Vordingborg

4. Frederikshavn

5. Viborg

Stigende interesse for at dyrke idræt i naturen

DIF's analyse viser, at de fleste kommuner har enten skov eller vandstrækning, som kan bruges til såkaldt outdooridræt som løb, mountainbike, ridning, kajakroning og windsurfing, men at der er mange steder, hvor outdooridrætten ikke bliver understøttet af faciliteter. Det strider imod de seneste tal, der viser, at andelen af voksne borgere, der dyrker idræt og motion i naturen er steget fra 36 procent i 2011 til 44 procent i 2016, hvilket gør naturen til den mest populære idrætsarena i Danmark.

Analysen viser også, at kommunerne generelt set har en sparsom formidling af mulighed for idræt i naturen på deres hjemmesider. Derfor anbefaler DIF i rapporten, at der bliver gjort endnu mere ud af formidlingen især på hjemmesiden, så flere danskere inviteres til at benytte de mange idrætsfaciliteter, der findes i det midtjyske.

Silkeborg såkaldte visionskommune, der har indgået et samarbejde med DGI og Danmarks Idrætsforbund om at bakke op om organisationernes vision om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.