Ida og Kasper satte en kæp i hamsterhjulet: Farvel til fast job for at drive campingplads

Han var politibetjent. Hun var molekylær-biolog.

Nu har Kasper og Ida Dresen droppet de faste job i hovedstaden og er draget til Jylland med deres tre drenge. De har aldrig været campister, men de har købt en campingplads ved Gudenåen, og i denne uge tager de hul på en helt ny tilværelse.

- Det er jo ikke arbejde. Det bliver en hobby, siger Kasper Dresen.

Ondt i kinderne af glæde

Campingpladsen i Truust ved Gudenåen gik konkurs i efteråret. For det unge ægtepar var det chancen for at komme ud af hamsterhjulet.

- Vi gjorde det samme hver dag. Hentede og bragte børn. Kørte frem og tilbage på arbejde og så sove og om igen, fortæller Kasper Dresen.

De vinkede farvel til de faste stillinger i København og er nu begyndt helt forfra.

- Det kan selvfølgelig være svært at fornemme stemningen på sådan en plads, men da vi havde set pladsen her, gik vi i seng med ondt i kinderne over at smile, fordi det havde været sådan en fantastisk dag, siger Ida Dresen.

Familien fortryder intet

Nu er familien sammen hele tiden, og de tre drenge er altid i nærheden af mor og far. Og selv det kan virke som en stor mundfuld, så er det nyslåede campingpar ikke i tvivl om, at de har truffet den rigtige beslutning

- Overhovedet ikke. Slet ikke, siger parret i kor.

Truust Camping hedder fremover Søhøjlandets Familiecamping. Campingsæsonen åbnede her i weekenden og fortsætter til slutningen af september.