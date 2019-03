Hørte du sirene i aftes? Her er forklaringen

Det var formentlig en fejl hos Rigspolitiet, der gjorde, at sirenerne sent fredag aften blev tændt rundt om i den midt- og vestjyske politikreds.

- Der er et eller andet, der er gået galt, for det skal selvfølgelig ikke ske, siger pressechef Thomas Kristensen fra Rigspolitiet til TV MIDTVEST.

- Det er klart noget, der gør, at folk bliver bekymret og forundret. Det er ikke noget, der skal ske.

Branden i Viborg, Ølandsvej, er slukket. Kl. 0400 blev varslingen om sundhedsskadelig røg ophævet. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Vagtchefen. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) March 16, 2019

For en uge siden flyttede betjeningen af landets sirener til Rigspolitiets afdeling i Glostrup. I forbindelse med en stor industribrand i Viborg fredag aften sendte Midt- og Vestjyllands Politi en meddelelse om at få tændt sirenerne i Viborg for at advare om sundhedsskadelig røg fra branden.

- Det er i forbindelse med, at sirenerne er tændt i Viborg, at der er flere, der er tændt.

- Det hænger sammen med, at udstyret er installeret hos os, og det kommer vi til at kigge rigtig grundigt på.

- Det er tilsyneladende i flere kommuner i politikredsen, uddyber pressechefen.

Han har endnu ikke overblikket over, i hvilke kommuner og byer sirenerne har været tændt. Heller ikke hvor længe. Men det skal nu undersøges nærmere.

- Der skal laves en redegørelse for, hvad der er op og ned, så det ikke sker igen.

Sirenevarsling udover i Viborg er en teknisk fejl. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) March 15, 2019

600 i kø

Hos Midt- og Vestjyllands Politi fortæller vagtchef Henrik Nielsen, at politiets telefoner på et tidspunkt var rødglødende.

- På grund af de her sirener havde vi 600 i kø, som vi ikke kunne besvare, siger han.

Branden i Viborg er lørdag morgen slukket, og der er ikke længere risiko for sundhedsskadelig røg.

Bruges ved katastrofer og ulykker

Ifølge Beredskabsstyrelsen bliver sirenerne brugt ved større ulykker og katastrofer, hvis mange mennesker er i en akut livstruende situation.

Sirenerne hyler fire gange, når der varsles fare.

Siden 1994 er sirenerne blevet testet den første onsdag i maj kl. 12. Derudover afprøves de hver nat uden lyd.