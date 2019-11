Hjælp på vej til kroejer: Nyt dige skal holde vandet væk

Nu kan der være en løsning på vej til Svostrup Kro ved Silkeborg, der er et af de steder, der var hårdest ramt, sidst landsdelen havde flere dage med store mængder regn.

Efter et par måneders vandkrig, hvor blandt andre miljøminister Lea Wermelin (S) har kommenteret på sagen, tager to byrådsmedlemmer fra Silkeborg affære.

De foreslår at bygge et dige i 60 til 80 centimeters højde rundt om kroen.

- Vi synes, Svostrup Kro er bevaringsværdi. Den har en historie og en helt særlig værdi for Silkeborg Kommune. Og vi ønsker at finde nogle løsninger, siger Alternativets Claus Løwe Klostergård, der er formand for kommunens klima- og miljøudvalg.

Kroejer efterspørger hjælp

På kroen bliver hjælpen taget imod med kyshånd.

Dragan Sljivic, der er direktør på kroen, har allerede nu brugt en halv million kroner i forsøget på at få styr på regn- og grundvand. Nye pumper er blevet installeret de steder, hvor åen presser grundvandet op.

Han har dermed selv gjort noget for at få bugt med vandmasserne. Men han mener ikke, at han bør stå alene med vandregningen.

- Jeg kan godt gøre det selv, men hvor mange millioner skal det koste? Kommer det til at gå ud over vores drift? Det vand, der kommer ned til os, er ikke vores. Det er staten, der ejer grundvandet, hvorfor tager de det ikke væk, spørger Draga Sljivic.

Der kan være hjælp på vej til kroejer Dragan Sliivic (th.). Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

Erhvervslivet betaler

Ifølge Alternativets Claus Løwe Klostergård står lovgivningen i vejen for, at byrådspolitikerne kan give en direkte økonomisk håndsrækning til kroejeren. Derfor har han og byrådskollegaen Hans Okholm fra SF fået det lokale erhvervsliv med i en forening, der skal hjælpe kroen med at få styr på vandet.

- Vi har den udfordring, at lovgivningen siger, at vi ikke må bruge kommunale kroner på at tilgodese enkelte lodsejere eller erhvervsdrivende langs Gudenåen. Det har været et problem, som vi har måtte imødekomme på en eller anden måde, og det har foreningen, vi har skabt, været med til at løse, siger Claus Løwe Klostergård.

Skal det her være reglen snarere end undtagelsen, at kommunen går tiggergang hos erhvervslivet?

- Vi går ikke tiggergang. Vi er gået udenom det politiske system, der spænder ben for, at vi egentlig kan hjælpe dem, siger udvalgsformanden.

Han frygter ikke, at hjælpen til Svostrup Kro åbner op for, at mange flere langs Gudenåen også vil have hjælp til at kontrollere vandet.

- Nu er det Svostrup Kro, fordi den har en særlig udfordring og har en særlig værdi for Silkeborg Kommune kulturelt og historisk set. Derfor er det den, vi vil hjælpe først og fremmest. Men det er rigtigt, der er andre derude, der også har nogle udfordringer, og der håber vi på, at vi kan hjælpe dem på længere sigt også, slutter han.

Foreløbigt har en håndfuld erhvervsfolk meldt sig på banen til at hjælpe kroen.