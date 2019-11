Helle følger populær tendens - Sælger hjemmebag direkte fra privaten

Noget lignende gårdbutikker har nu bredt sig som duften fra et bageri. Flere og flere private sælger ud af deres hjemmebagte brød og kager.

Jeg står op klokken fire om natten for at bage, fordi jeg vil have, at det skal være friskbagt. Helle Jensen, Funder

En af dem er Helle Jensen, der hver fredag sælger ud af det hjemmebagte. Og når man som Helle Jensen er en serviceminded hjemmebager, skal man tidligt op.

- Jeg står op klokken fire om natten for at bage, fordi jeg vil have, at det skal være friskbagt, fortæller Helle Jensen.

I Funder er hendes hjemmebag blevet så stor en succes, at hun nu har taget orlov fra sit arbejde for prøve kræfter med hobbyen på fuld tid.

Melder udsolgt hver fredag

Helle Jensens kager, rugbrød og boller er så gode, at de hurtigt bliver revet væk, når hjemmebageriet holder åbent.

- Når vi kommer til klokken 17, er der ikke meget tilbage. Så er der ikke flere boller og heller ikke hindbærsnitter. De ryger, fortæller Helle Jensen.

Helle bager noget dejligt brød, og så ved man, at det er bagt fra bunden. Mette Nielsen, kunde, Funder Kirkeby

Det skyldes, at kunderne er vilde med bagværket.

- Helle bager noget dejligt brød, og så ved man, at det er bagt fra bunden. Det er sådan noget, jeg godt kan lide, siger Mette Nielsen fra Funder Kirkeby.

- Jeg er lidt nysgerrig og skulle se, hvad det var for noget hjemmebag. Jeg tænker, at det er godt med noget, der var bagt hjemme i stedet for masseproduktion, fortæller Charlotte Dahl fra Gjessø.

Inden klokken 10 var alle Helle Jensens rugbrød revet væk. Foto: TV MIDTVEST

Idéen om hjemmebageriet opstod, fordi Helle Jensen er vild med at bruge gode råvarer og lave noget fra bunden. Hun er noget overvældet over, at andre har så stor interesse for det.

- I starten er det kommet meget bag på mig, hvor stor efterspørgsel der var, og hvor hurtigt det gik. Der gik ikke mange måneder, før jeg havde flere bestillinger, end jeg kunne overkomme, siger Helle Jensen.

Nu eller aldrig

Der er så godt gang i bageriet, at Helle Jensen besluttede at tage orlov fra sit arbejde som ernæringsassistent og indrette hele kælderen til hjemmebageri.

- Hvis det skulle være, så var det nu. Jeg blev 60 sidste år. Hvis jeg skulle prøve det nogle år, så var det nu, siger hun.

Det er meget interessant. Folk vil gerne have det nære. Dorte Wimmer, forbruger- og detailekspert, Retail Institute Scandinavia

Boller og kager koster mellem fire og seks kroner, så det er ikke noget, man bliver millionær af, som Helle Jensen siger.

Men ikke desto mindre bliver de lokale, små hjemmebagerier mere populære.

- Det er meget interessant. Folk vil gerne have det nære, fortæller Dorte Wimmer, der er forbruger- og detailekspert ved Retail Institute Scandinavia.

Der findes også hjemmebagerier i Ringkøbing, Thyborøn og på Mors.