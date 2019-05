Har Silkeborg niveau til mere end 1. Division? Ja, svarer Christian Ditlev

- For helvede, hvor er du ringe, Dennis! Der er sgu da ingen, der gider at købe dig. Du har ikke niveau til mere end Silkeborg!

De fleste husker citatet fra Silkeborg-tilhængeren Christian Ditlev tilbage i 2015. Dengang rykkede Silkeborg ned fra Superligaen, men i dag sikrede holdet sig oprykning til landets bedste fodboldrække igen.

Derfor var der også væsentlig større glæde hos Christian Ditlev i dag, da TV MIDTVEST mødte ham til fejringen.

- Det betyder jo 10 millioner i pengekassen, og så betyder det el allerhelvedes masse færre ture til Sjælland. Så det er så fedt, siger Christian Ditlev om Silkeborgs oprykning til Superligaen.

Men for ham handler det også om mere end penge i klubkassen og færre sjællandsture.

- Det er da sjovere at møde AGF end det er at møde Fremad Amager. Så bevares – det handler jo ikke kun om at undgå at komme til Sjælland. Det handler om at skulle møde de bedste, siger Christian Ditlev.

Farvel til 'Dennis'

Videoklippet, hvor Christian Ditlev råber ad Silkeborg-spilleren Dennis Flinta, blev set af mange efter episoden.

Men der kommer ikke et andet klip, hvor Christian Ditlev råber af Dennis Flinta – forsvarsspilleren stopper nemlig i klubben.

- Han har stort set ikke spillet i denne sæson, så det er lidt svært at sige, at han betydet noget for oprykningen – udover at han var med til at tabe 20 til Fremad Amager. Men det er altid svært at sige farvel til en legende. De der 375 kampe han har, det er jo mange, siger Christian Ditlev om Dennis Flinta.

Se et indslag fra dengang, TV MIDTVEST besøgte Christian Ditlev:

Silkeborg har niveauet

Det næste store spørgsmål til vinderne af landets næstbedste række er nu: Har Silkeborg niveau til mere end 1. Division?

Til det svarer Christian Ditlev meget sikkert.

- Det havde Esbjerg sidste år, da de slog os. Så ja, det har vi.

Silkeborg sikrede lørdag den direkte oprykning til Superligaen, da holdet på to mål af topscorer Ronnie Schwartz slog Nykøbing FC med 2-0.

Se et interview med Christian Ditlev efter Silkeborgs oprykning til Superligaen: