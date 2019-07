Hærvejen hitter: Skal være Nordeuropas Camino

Du har formentlig hørt om Caminoen - den berømte og populære pilgrimsvandrerute til den spanske by Santiago de Compostela.

Og selvom Hærvejen måske ikke har den samme religiøse betydning, så forsøger 12 kommuner sammen med Nordea-fonden at udnytte, at det er populært som aldrig før at snørre vandrestøvlerne eller sætte sig i cykelsadlen for at tilbagelægge kilometer i naturen.

En del af Hærvejens rute går gennem Silkeborg. Borgmester Steen Vindum (V) kan se fordelene ved at være med i et sådant projekt.

- Jeg bor selv op ad Hærvejen og kan se, at der er en fordobling eller mangedobling på bare fem år, så jeg oplever klart, at folk har taget det til sig, siger Steen Vindum.

Hærvejen skal være Nordeuropas førende vandredestination. To kommuner i landsdelen er med i projektet Destination Hærvejen - nu følger sidste Silkeborg som sidste kommune trop.

Men trods borgmesterens egen opfattelsen af Hærvejens popularitet, er Silkeborg Kommune endnu ikke med i forprojektet, hvor Hærvejens mange muligheder undersøges.

- Det er vores lokale visit-organisation, der har taget den beslutning, og siger - de synes ikke, at det giver værdi nok at være med i det her. Det er en fair beslutning, som de har taget, som jeg ikke vil anfægte. Jeg siger bare, at for mig som borgmester betyder det noget, at Silkeborg er med i et fællesskab, siger Steen Vindum.

Han vil nu undersøge, om ikke kommunen skal være med i næste ombæring af projektet.

- Næste gang, der er mulighed for at komme med i den her gruppe og pulje, så garanterer jeg, at vi er med, fastslår borgmesteren.

Potentielt Europas bedste naturoplevelse

Nordea-fonden har også doneret 915.000 kroner til det etårige forprojekt, der skal munde ud i en samlet plan for, hvordan Hærvejen bliver det mest markante af sin art i Nordeuropa og sætte rammerne for, hvordan udviklingsprojektet over de efterfølgende fire til fem år skal foldes ud.

- Hærvejen har potentialet til at blive en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. Vi håber, at borgere, lodsejere, erhverv med videre langs Hærvejens 500 kilometer alle vil bidrage til at forbedre og kvalificere planerne for udviklingen, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

I løbet af sommeren vil Destination Hærvejen sætte tællere op, som skal registrere, hvor mange der går langs Hærvejen.