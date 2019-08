Håndboldspillere som handymænd: - Michael har ikke lavet en skid

I håndboldklubben Bjerringbro-Silkeborg skal spillerne ikke bare være aktive på banen. De skal også selv give en hånd med, når der skal indrettes nyt omklædningsrum.

Så i de seneste uger har både fløje og strege skiftet håndbold og harpiks ud med hammer og pensel.

- Det har været et sjovt projekt og sjovt at se folk udføre nogle andre opgaver. Alle er ikke lige hurtige. For eksempel havde dem, der malede, ikke den store hastighed, siger Michael V. Knudsen.

Men veteranen og anføreren er nu heller ikke selv den, der har lavet mest ifølge Johan Hansen.

- Michael har ikke lavet en skid. Jo, han har hængt lidt skabe op til sidst, og det er det. Han er vores anfører, og hans opgave i det her var at uddele opgaver. Det var han ret god til, siger Johan Hansen.

Michael V. Knudsen går arbejdet efter med vaterpas, og det ser ud til at være lige i skabet. Foto: Frederik Helms, TV MIDTVEST

Andre ting i livet

BSV-spillerne har brudt en væg ned, malet og sørget for spejle, skabe, borde.

En proces, som cheftræner Peter Bredsdorff har fulgt med stor interesse.

- Det er vigtigt for mig, at spillerne også mærker, at der er andre ting i livet, og at det også handler om, at vi sammen skaber et fællesskab og en dagligdag og en kultur, som vi gerne vil være en del af - og skaber noget, som nogen efter os også får gavn af, siger han.

Cheftræneren lægger heller ikke skjul på, at omklædningsrummet trængte til en opfriskning.



- Det er professionelle håndboldspilleres lod, at de også er en del af kommunale bygninger, og de er lidt identitetsløse her. Det har vi forsøgt at gøre noget ved med opbakning fra kommunen, og det har været spændende at være med til.

Håndværkere gemt i håndboldspillere

Johan Hansen er en af dem, der er gået forrest med hammeren, og det bliver han rost for af arbejdsfordeleren Michael V. Knudsen.

- Jeg vil gerne rose Johan. Han ligner måske ikke en, der kan, men han har faktisk lavet et ret stort projekt på hjemmefronten blandt andet fliser, som er et hårdt arbejde. Det ser vi ellers ikke så tit, siger han.

Hansen vil dog ikke anbefale Knudsen selv at tage fat derhjemme.

- Michael skal være glad for, at han har tjent masser af penge i Tyskland, så han kan ansætte nogle folk til det, for han er godt nok ikke særlig arbejdsvillig, når det gælder sådan nogle ting her, men heldigvis er der mange andre ting, han kan, siger Johan Hansen.

Omklædningsrummet er endnu ikke helt færdigt. Der mangler stadig billeder af spillerne på hver deres skab, og BSV-logoer skal også sættes op rundt omkring.

Dørene skal også males, og desuden mangler en kaffemaskine, massagebriks, køleskab og isbad.

Bjerringbro-Silkeborg spiller den første kamp i herreligaen den 2. september ude mod Skanderborg.