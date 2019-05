Gyser i vente: Stort pres på Silkeborg i kampen om Superligaen

På lørdag er det afgørelsens time for to af landsdelens fodboldhold. Viborg FF og Silkeborg IF drømmer begge om at komme tilbage i Superligaen.

Silkeborg har favoritrollen - med et points føring til Viborg skal de "bare" vinde deres sidste kamp for at rykke direkte op.

Jeg tror, det er vigtigt, at man bare kun har en ting i hovedet, og det er, at vi skal have de tre point. Svenn Crone, Silkeborg IF

- Begge klubber har et stort pres. Det handler om at blive nummer et, ik? Og det er bare en kamp, og den skal vindes, siger Silkeborg IF's Svenn Crone.

Forberedelserne til 1. divisions sidste runde foregår især mentalt.

- Man kan ikke lade være med at tænke på, hvad nu hvis man taber? Og hvad nu hvis vi spiller uafgjort? Og hvad sker der i den anden kamp? Jeg tror, det er vigtigt, at man bare kun har en ting i hovedet, og det er, at vi skal have de tre point.

Viborg kan stadig nå det

Silkeborg og Viborg spiller på præcis samme tidspunkt på lørdag. Nemlig klokken 13.45.

Skal Viborg ende på 1. pladsen, som giver direkte oprykning, må Silkeborg ikke vinde deres kamp mod Nykøbing FC. Viborg skal samtidig vinde over Fremad Amager.

Silkeborg slog Fremad Amager 4-3 i søndags. En sejr mod Nykøbing FC i lørdagens afgørende kamp giver nu direkte oprykning til Superligaen. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

- Jeg vil da hellere ligge der, hvor de gør. Jeg vil hellere være nummer et og have det pres, de har, siger Steffen Højer, Viborg FF's cheftræner.

Jeppe Grønning er enig.

- Vi tror rigtig meget på, at det kan lade sig gøre. Det betyder rigtig, rigtig meget at få den i hus, og vi vil rigtig gerne gøre det nu, siger han.

På træningsanlægget i Viborg kan man nærmest mærke spændingen i luften.

- Der er en glæde, en spænding og en parathed, som man kan dufte langt væk her fra, siger Steffen Højer.

Nummer to i 1. Division har stadig chancen for at rykke op. Det kræver dog, at de slår et af de nuværende Superligahold i to oprykningskampe, nemlig Hobro.

