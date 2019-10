Gudenåen truer – krokone har aldrig set noget lignende

Store mængder regn har fået Gudenåen til at gå over sine bredder. Det mærker de på Svostrup Kro de hårde konsekvenser af.

I den seneste uge har hele haven stået under vand, og det skræmmer krokonen Kathrine Leth.

- Det her har jeg ikke set før. Jeg kom hertil, da jeg var fire. Men jeg har ikke set det her før, siger hun om synet omkring kroen.

I et forsøg på at komme oversvømmelserne fra Gudenåen i forkøbet havde kroejerne ellers hævet hele haven med en meter og anlagt en sø. Men lige meget hjalp det.

Vandmængderne omkring kroen er store. Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

IT-system skal hjælpe

For Svostrup kro og Kathrine Leth er det alvor. Lige nu og her.

Derfor kræver hun handling fra Silkeborg Kommune, der er opmærksomme på problemerne.

Løsningen fra kommunens side er et nyt IT-system, der skal være med til at hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger.

Jeg skal ikke kunne sige, hvor det er henne, det går galt. Kathrine Leth, krokone, Svostrup Kro

- Det er nok til at hjælpe os med at lave nogle kloge initiativer i stedet for bare at gøre noget, man tror, virker. Det vil hjælpe, siger Claus Løwe Klostergård fra Alternativet, der er formand for Klima og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune, og fortsætter:

- Og så vil det hjælpe lodsejerne til at få et varslingssystem, så de kan gøre nogle gode initiativer, inden vandet kommer.

Kommunen håber på at have IT-systemet klar til næste år.

Ved ikke, hvor det går galt

Gudenåen løber med jævne mellemrum over sine breder. Det har de massive mængder regn, der i de seneste tider har ramt regionen, ikke gjort bedre.

Men det er i Katrine Leths øjne ikke kun regnen, der gør, at det nu står meget slemt til på Svostrup Kro.

- Førhen er der også kommet meget vand. Åen trækker ikke så meget vand igennem, som den har gjort før. Jeg skal ikke kunne sige, hvor det er henne, det går galt, siger hun.

Et af de tiltag, som kroejerne har været nødt til at tage, er en pumpeordning i kroens vinkælder.

Her står tre pumper og arbejder i døgndrift, hvor de pumper 800 liter vand ud i minuttet for at holde kælderen tør.

