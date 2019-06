Grundfos med ny strategi: Vil hjælpe med at løse vand- og klimakrisen

Klimaet er et af de emner, der er størst på dagsordenen i hele verden. Mange virksomheder fastlægger fremtidige strategier ud fra et klimamæssigt perspektiv, og den gruppe melder Grundfos sig nu ind i.

Grundfos har præsenteret en ny strategi, der frem mod år 2025 skal være med til at reducere vandforbrug og CO2-aftrykket med 50 procent i forhold til virksomhedens forbrug i 2008.

- Det er afgørende at få løst vand- og klimakrisen. Vores planet og kommende generationer afhænger af det. Som en virksomhed, der kan spille en vigtig rolle, ser vi det som vores pligt at handle, siger Mads Nipper, der er administrerende direktør i Grundfos, i en pressemeddelelse.

- Og det er kun, når vi taler vores egen forretning. Vi udvider vores område, og ud over at handle bæredygtigt internt, vil vi også intensivere vores indsats i de omkringliggende samfund, siger han.

Vand til 300 millioner mennesker

Foruden målsætningen frem til 2025 har Grundfos også en målsætning, der går fem år længere ud i fremtiden.

Det drejer sig om at skaffe rent vand til mennesker, som ikke har adgang til det i dag. 300 millioner mennesker skal have vand, og der skal samtidig spares 50 milliarder kubikmeter ferskvand via intelligent ressourceforvaltning.

- Alt i mens vil vi fortsat rykke grænserne for energieffektive pumper og sikre, at hver eneste nye pumpe, der bliver installeret, forbruger mindre elektricitet end den pumpe, den erstatter. Vi vil også udvikle og forbedre digitale løsninger, hvoraf nogle er helt nye. Det skal være med til at opfylde vores ambitioner, siger Mads Nipper.

Den administrerende direktør lægger dog vægt på, at Grundfos skal nå målet gennem samarbejde.

- Vi kan ikke gøre det alene. Vi må samarbejde med leverandører, kunder og partnere for at gøre ambitionerne til virkelighed. Vi kan kun nå i mål sammen. Og vi skal handle nu, siger han.