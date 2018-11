Frækt tyveri: - De har stjålet jakker for 264.000 kroner

Omkring middagstid fik dametøjsforretningen Laura Thomsen Luxury i Silkeborg uventet besøg af fire mænd. De havde ikke intentioner om at købe noget – de tog, det de ville have.

- Vores ansatte ser de fire komme ind, og hun spørger, om de har brug for hjælp – men de kigger bare. På et splitsekund tager de alle fire fat i flere af de dyre jakker, og så stikker de af, siger Henrik Thomsen, der er medejer af den luksuriøse tøjforretning i Silkeborg.

Flere på gågaden sætter jagten ind efter mændene, men de stak af i voldsom fart i en mørkegrå Peugeot 208.

Dét, de fire gik efter, var jakker af mærket Moncler. Mærket bliver kun forhandlet syv steder i landet, og derfor er de både dyre og sjældne.

Offentliggør igen overvågningsbilleder

Henrik Thomsen har været i dialog med politiet, og han understreger, at de gør alt, hvad de kan, for at finde tyvene. Alligevel er han gået skridtet videre og har taget sagen i egen hånd. Han har offentliggjort overvågningsbillederne af tyvene på deres Facebookside – selvom det er ulovligt.

Hvis jeg kan slippe med en bøde, og jeg til gengæld får mine jakker igen, så er det billigt sluppet. Henrik Thomsen, butiksindehaver, Silkeborg

- Hvis jeg skulle have gjort det på lovlig vis, så skulle jeg vente til politiet offentliggjorde videoen først, og så risikerer jeg, at tyvene er over alle bjerge. Hvis jeg kan slippe med en bøde, og jeg til gengæld får mine jakker igen, så er det billigt sluppet, siger Henrik Thomsen, der også mener, at offentliggørelsen kan forhindre lignende episoder hos andre tøjforretninger.

Jakkerne er specialsyet til butikken, så det er ikke nogen, han kan genanskaffe. Desuden dækker forsikringen ikke tabet, da der er tale om et tyveri og ikke et røveri. Så alt i alt har tyveriet kostet Henrik Thomsen over en halv million kroner.

Ikke første gang han tager loven i egen hånd

Henrik Thomsen har stået i en lignende situation før. I 2016 stjal en ung pige en jakke fra hans butik. Dengang offentliggjorde han også overvågningsbillederne af hende, og hun lagde sag an mod ham. Han modtog dengang en bøde på 3500 kroner. Den bøde er han villig til at betale igen.

Fremover vil vi kun have ét eksemplar af hver jakke hængende fremme. Henrik Thomsen, butiksindehaver, Silkeborg

- Jeg håber, der sker det samme som sidste gang – at videoen spreder sig og at landets befolkning hjælper med at finde frem til de her personer, så politiet kan pågribe dem. Det latterlige er jo, at tyvene højst får en bøde for det her. Det er jo til at grine af, for det virker helt latterligt, når man ser på størrelsen af beløbet, siger han.

Dengang bakkede byens andre butikker ham op i hans beslutning om at offentliggøre videoen, og de samlede derfor ind til bøden og betalte den i fællesskab.

Kæder på jakkerne

Henrik Thomsens butik har det nyeste og mest topmoderne sikring i butikken, og derfor kan de ikke opgradere på den front. Men i butikken vil de fremover gøre tingene anderledes.

- Vi må desværre sætte kæder på vores jakker – det har vi på vores pelse nu, og det er da træls, at kunderne ikke bare kan komme ind og prøve. Men fremover vil vi kun have ét eksemplar af hver jakke hængende fremme, siger Henrik Thomsen.

Han tilbyder en dusør på 25.000 kroner til den person, der kan komme med oplysninger, der kan finde frem til tyvene.