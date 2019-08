Fra dobbeltdækker til fast base: Teater fejrer ny lokation

- Det er stort at sige, at nu er vores døre åbne hver eneste dag.

Sådan siger Tommy Nielsen, der er teaterdirektør hos Teater Magistraten i Silkeborg. For mandag var en stor dag for teatret.

Her åbnede den nye teaterbygning nemlig i Silkeborg, hvor Teater Magistraten kommer til at have hjemme.

Det blev markeret med en åbningsforestilling på byens torv.

Fra dobbeltdækkerbus til teaterbygning

Mandagen var dagen, hvor et års arbejde for alvor kulminerede med indflytningen på det nye teater.

Det faste sted bliver en nærmest diametral modsætning til det, Teater Magistraten har været vant til.

Almindelige mennesker, som måske normalt ikke har muligheden for at komme eller opleve kunsten, kulturen eller teateret, har nu muligheden. Tommy Nielsen, teaterdirektør

For tidligere har teatret levet til tilværelse, hvor de i en dobbeltdækkerbus er kørt rundt til forskellige steder i landsdelen for at optræde.

Skabt for at udfordre

Det glæder museumsdirektøren, at han og hans teater nu har mulighed for at få endnu flere at se teater.

For så kan de komme ud med det, som Tommy Nielsen mener, at de er skabt til.

- Vi er skabt for at udfordre formatet og skabe en ramme, der gør, at almindelige mennesker, som måske normalt ikke har muligheden for at komme eller opleve kunsten, kulturen eller teateret, nu har muligheden, siger han.

Det nye teater har allerede planlagt sin første produktion 'Paludans hvide skjorter', som bliver klar i løbet af efteråret.