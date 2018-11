Forsøg nedbringer brugen af tvang i psykiatrien

Selv om det kan være svært at nedbringe brugen af tvang, så kan det godt lykkes.

Det psykiatriske hospital i Risskov behandler nogle af regionens sværeste patienter. Her har man i tre år været en del af et forsøg, der handlede om, hvorvidt en afdeling kan blive helt bæltefri.

Læs også Stor interesse for at se det nye psykiatriske hospital

Det lykkedes i stort omfang - også uden at der blev brugt mere tvangsmedicinering og fastholdelse.

- Det har været en rigtig stor succes og vi ville gerne have fortsat projektet, siger Kirsten Bo-Kristensen, afdelingssygeplejerske på Universitetshospital Risskov.

Mangler ti ekstra ansatte

Forsøget, der var støttet af satspuljemidler, er slut, og dermed er de ti ekstra ansatte på afdelingen, som forsøget betalte for, også væk. Det var ellers dem, som ifølge afdelingen bidrog til successen.

- Det der med at vi tidligere kunne gå ind på stuen og lukke døren og sige, jeg har al den tid, du skal bruge. Det kan vi ikke på samme måde, fortæller Kirsten Bo-Kristensen.

Læs også Hvorfor druknede Jonatan?

Jan Christensen er den eneste af de ekstra ansatte, afdelingen har kunnet beholde. Han har selv prøvet at være patient og fungerer i dag som en slags erfaringsekspert på afdelingen.

- Ligeså vel som patienterne bliver ophidsede, når der er episoder, der er voldsomme, så sker det samme, når der er ro på afdelingen. Det smitter. Vi får et rigtigt godt miljø, siger Jan Christensen, peer-medarbejder på Universitetshospital Risskov.

Afdeling P4 har stadig nogle af de redskaber, som blev anskaffet i forbindelse med forsøget med bæltefri afdelinger. Blandt andet et rum som bliver brugt til patienter, der har det dårligt.

Seks lukkede afdelinger i psykiatrien var med i forsøget med bæltefri behandling. De seks afdelinger fik tilsammen tilført 73 millioner kroner fra satspuljen. Fire af afdelingerne endte med at bæltefiksere mindre, mens to afdelinger lykkedes med næsten helt at afskaffe bæltefiksering.