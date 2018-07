Forsikringsselskabernes bedste ven: Har stoppet indbrud siden 80'erne

Tilbage i 1980’erne var der mere disko, bredere bukser og større hår. Men der var også et stort problem. Der var for mange indbrud.

Det var især indbrud i butikker, der var et problem for forsikringsselskaberne. Det blev rigtigt dyrt for dem med alle de ting, som de skulle kompensere butiksejerne for. Derfor kom de med et nødråb. Og Alux var klar til at hjælpe.

Alux i Silkeborg er eksperter i at tyverisikre huse og butikker. Det gør de blandt andet med aluminiumsgitre, der rulles ned, når butikkerne lukker.

Det begyndte de med at lave tilbage i 80’erne, og de er de førende på markedet i norden nu.

- Forsikringsselskaberne kom til os i starten af 80’erne og spurgte, om vi ikke kunne sætte sådan nogen gitre op, fordi de nu betalte så mange penge til butikkerne i erstatning, at de gerne ville sikre butikkerne yderligere, siger direktør i Alux Billy Jensen.

Firmaet var det første i Danmark, der fik sine sikkerhedssystemer tjekket på Teknologisk Institut. Det startede de med i 1983.

VIDEO: Ifølge Billy Jensen er det umuligt at bryde igennem virksomhedens sikkerhedsgitre. Se mere i videoen nedenfor:

Tryghed og sikkerhed

Direktøren hamrer alt hvad han kan ind i en af de nye sikkerhedsgitre. Der lyder et højt brag, men det er ikke ligefrem fordi han kommer igennem. Tværtimod.

- Hvis tyveknægten kommer, og han vil ind. Det kan han bare ikke. Selv hvis tyveknægten skulle få sine fingre ind under, så kan det holde til 300 kilo oppresning, så det er ikke nemt at komme igennem, siger virksomhedsstifteren.

Lige nu er Alux i gang med at finde ud af en sikkerhedsløsning til det nye norske nationalmuseum, der skal ligge i Oslo. Det er en rigtig stor opgave, og den er svær at krejle.

- Vi ved ikke, hvor mange etager, bygningen ender med at være, men vi arbejder med fire etager. Det er 99 store vinduer, der skal sikres, så det er en stor opgave, siger teknisk tegner hos Alux, Jan Baisgaard.

Udover sikkerhedssystemer laver Alux også markiser og terasseoverdækning. Blandt andet har de lige overdækket udendørsarealet ved Roxy Malt Pub i deres egen by, Silkeborg.

VIDEO: Vores kolleger fra TV MIDTVEST har lavet et portræt af Silkeborg-virksomheden Alux. Se mere i videoen nedenfor: