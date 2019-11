Fodbold: Silkeborg-profil rygtes til større klubber

Det har været småt med lyspunkter i Silkeborg. Fodboldklubben har kun vundet en enkelt kamp i landets bedste række og er absolut sidst.

Men hvis man kigger efter, er der lys i mørket for klubben fra Søhøjlandet.

Der er tale om den unge midtbanespiller Mads Emil Madsen på 21 år, der – selv når holdet ikke har vundet – har lignet en med store kvaliteter.

Derfor er han af flere fodboldmedier blevet rygtet til større klubber end Silkeborg.

- Det er da lidt sjovt, når man pludselig læser noget om sig selv på bold.dk eller på Tipsbladet. Jeg griner lidt af det, og så er der nogen, der kommer med lidt sjove kommentar i omklædningsrummet, siger Mads Emil Madsen til klubbens hjemmeside.

Med fem assists er Mads Emil Madsen den spiller i Superligaen, der har lagt op til næstflest mål. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Relationer på midtbanen

Hvis man kigger på statistikkerne, er det nemt at se, at Mads Emil Madsen skiller sig ud.

Med fem oplæg er han den spiller i Superligaen, der har lagt op til næstflest mål. Kigger man på antal løbede meter, er han derimod helt i top med 177.201 meter fordelt på 14 kampe. Det giver et gennemsnit på 12.657 meter hver eneste kamp.

På trods af de fine personlige meritter, er det sammenspillet med Filip Lesniak og Mathias Hebo Rasmussen på Silkeborgs midtbane, han selv fremhæver.

- Selvom vi hele sæsonen har været gode offensivt, så synes jeg faktisk, at vi har fået lidt bedre relationer med Filip, Hebo og mig inde på midten. Vi har fundet ind i et godt samarbejde, hvor vi ved, at når den ene falder ned, så skal den anden presse op. Vi har fået mekanismerne bedre på plads, så spillet flyder bedre. Så må vi håbe, at det defensive følger med, siger klubbens nummer 21.

Næste gang Mads Emil Madsen, der kom til Silkeborg IF som 13-årig fra samarbejdsklubben Gl. Rye, skal i aktion, er mandag, klubben møder Brøndby på JYSK Park. Her skal de forsøge at revanchere nederlaget fra sæsonens første kamp, som blev på 3-1.

