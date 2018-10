Flyselskab går konkurs: Bravo Tours arbejder på at sikre flyrejser

Primera Air går konkurs og indstiller al aktivitet fra tirsdag. Det skriver Ritzau. Selskabet flyver fra flere danske lufthavne og benyttes især af Bravo Tours til at flyve chartergæster til Spanien, Portugal og Grækenland.

- På vegne af hele Primera Air-holdet vil vi gerne sige tak for jeres loyalitet. På denne sørgelige dag siger vi farvel til jer alle, står der i en pressemeddelelsen på flyselskabets hjemmeside.

Konkursen betyder travlhed hos Bravo Tours, der skal finde erstatningsfly til alle de gæster, der har bestilt flybilletter hos Primera Air. Det skriver rejseselskabet i en pressemeddelelse her til aften.

- Vi har allerede nu sikret ferien for størstedelen af vores gæster, der skal afsted de næste dage. Det samme er gældende for resten af ugen og egentligt resten af oktober. Også alle vinterens rejser er der fokus på, siger Peder Hornshøj, der er adm. direktør i Bravo Tours

Bravo Tours gør hvad de kan for at skaffe erstatningsfly til alle rejsende efter konkursen. Foto: Scanpix

Størstedelen får deres ferie

Alle medarbejdere er blevet kaldt ind mandag aften, hvor de arbejder på højtryk for at finde nye flyløsninger til deres gæster. Bravo Tours gør i øjeblikket alt, hvad de kan for at de gæster, der på rejsemålene kommer hjem planmæssigt eller så hurtigt det kan lade sig gøre.

- Vores gæster er de allervigtigste, og allerede nu kan jeg heldigvis bekræfte, at størstedelen får den ferie, de har planlagt, de skal bare flyve med et andet selskab. Der vil selvfølgelig være små tidsforskelle på flere flyvninger, men det har vi vurderet er bedre, end at gæsterne slet ikke kommer afsted, siger han.

Bravo Tours er ligesom det konkursramte flyselskab ejet af den islandske rejsekoncern Primera Travel Group. Foto: Scanpix.

Vær tålmodig

Bravo Tours kontakter alle dem, der er blevet berørt af konkursen, men da det drejer sig om flere tusinde, skal man væbne sig med tålmodighed.

- Jeg kan sagtens forstå, at vores gæster gerne vil tale med os og have en afklaring allerede i dag. Men vi kontakter alle, og det er et kæmpe arbejde. Vi gør det i den rækkefølge, de skal rejse, altså efter afrejsedato. Så jeg lover, at alle hører fra os - vi håber bare, at vores gæster har tålmodighed, så vi kan bruge vores ressourcer på at kontakte alle hurtigst muligt, siger Peder Hornshøj.