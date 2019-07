Familien råber op: Christopher hører stemmer og får ikke nødvendig hjælp

19-årige Christopher Obel og hans familie råber på hjælp. For Christopher hører stemmer, der fortæller ham, at han skal slå sig selv ihjel.

For en måned siden var han indlagt på det psykiatriske hospital i Viborg, men efter blot et enkelt døgn blev Christopher Obel udskrevet igen.

Nu savner den 19-årige og hans familie, at der er nogen, som tager hånd om ham.

- Det kan ikke passe, man selv skal opsøge hjælpen, siger Christopher Obel.

- Der må godt bare ske et eller andet. Jeg får jo ingen hjælp. De har holdt mig i venteposition i over en måned nu, lyder det.

Mor: - Jeg er rædselsslagen

Der kan gå længe endnu, inden Christopher Obel kan få den hjælp, han har brug for. Sagsbehandlingstiden i Silkeborg Kommune er nemlig op til otte uger.

Jeg er rædselsslagen hver gang, han går ud ad døren. Vi er bange for, at Christopher har det så dårligt, at han ikke kan tage vare på sig selv. Heidi Obel, mor til Christopher

De lange udsigter bekymrer hans mor.

- Jeg er rædselsslagen hver gang, han går ud ad døren. Vi er bange for, at Christopher har det så dårligt, at han ikke kan tage vare på sig selv, siger Heidi Obel.

Forening: Kommunen burde stå klar med hjælp

Silkeborg Kommune burde dog stå klar med hjælpen i det øjeblik en patient som Christopher Obel bliver udskrevet fra psykiatrisk hospital.

Det mener foreningen SIND.

- Hvis man bliver udskrevet efter en hofteoperation, så ligger der en genoptræningsplan, og der bliver stillet hjemmehjælp til rådighed dagen efter. Sådan skal det selvfølgelig også være med psykiatriske patienter, siger Knud Kristensen, der er formand i SIND.

- Desværre ser vi alt, alt for tit, at patienterne bliver udskrevet inden, der er et tilbud klar fra kommunens side.

Kommune: - Burde ikke være sådan

Socialchefen i Silkeborg Kommune er lige nu på sommerferie og vil derfor ikke udtale sig om Christopher Obels sag mandag.

Sektionsleder i kommunens socialafdeling, Kirsten Slumstrup, forstår godt familiens frustrationer.

Vi skal handle så hurtigt, som vi kan. Og det forventer jeg også, at medarbejderne gør i denne sag. Kirsten Slumstrup, Silkeborg Kommune

- Jeg synes, det er ærgerligt, at en borger skal have den oplevelse. Sådan burde det ikke være.

- Jeg tænker, der er opmærksomhed på de her sager, og der er opmærksomhed på sammenhængen, og vi er opmærksomme på, at vi skal handle så hurtigt, som vi kan. Og det forventer jeg også, at medarbejderne gør i denne sag, siger Kirsten Slumstrup.

Når Christopher Obel ikke er plaget af sin psykiske sygdom, læser han til dagligt på HF-uddannelsen i Silkeborg.