Ekstraregning på busser: - Det her er over stregen

Endnu flere busruter i landsdelen risikerer at blive nedlagt på grund af økonomisk boksekamp. Region Midtjylland vil nemlig give kommunerne endnu flere busudgifter end først antaget. Ekstraregningen lyder på 15 millioner kroner, og det kommunerne ikke tilfredse med.

- Det her, det er at gå over stregen, siger Johannes Vesterby, Venstre, der er formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune.

Heller ikke borgmesteren i Silkeborg er tilfreds med en regning på 60 millioner i stedet for den forventede på 45.

- Jeg føler, at der er nogen, der løber fra deres ansvar og placerer en abe hos os. En abe, vi overhovedet ikke har bestilt. Så jeg synes, at det er er noget mærkeligt noget, siger Steen Vindom, Venstre, Borgmester i Silkeborg Kommune.

Regionen vil ikke betale for busserne

Region Midtjylland vil ikke længere betale for busser, der især fragter folk inden for kommunegrænserne.

- Vi har ikke pengene. De busser, der er pillet ud, det er nogle linjer, vi ikke mener, er en regional opgave, siger Jørgen Nørby, Venstre, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

I kommunerne har man heller ikke pengene. Derfor kan endnu flere busruter som konsekvens nu blive nedlagt. I fællesskab skal kommunerne nu se på, hvordan situationen skal håndteres.

- Det her er busser, der kører igennem 3-4 kommuner. Sammen med andre kommuner skal vi til at se på, hvordan vi håndterer det. Det synes jeg, er stærkt utilfredsstillende, siger Steen Vindum.

En del af begrundelsen for, at Region Midtjylland har færre penge til busserne skyldes, at Letbanen i Aarhus er blevet dyrere end forventet.