Ekspert i sociale medier til forældre: - I skal vise interesse for børnenes digitale liv

Flere og flere børn bruger tid på sociale medier som Snapchat, Instagram, Youtube og TikTok. Men er der grund til bekymring fra forældrenes side?

Vi har spurgt Jonas Ravn, der har speciale i børn og unges medieforbrug. Ifølge ham er der ikke grund til bekymring:

- Nej, det synes jeg egentlig ikke. Man skal jo kigge på adfærden og selvfølgelig holde øje med, om der er noget galt. Men selve det at være på sociale medier opleves for langt de fleste unge som noget positivt - altså som noget superdejligt. At man har den her adgang til dem, man holder af – både familie og venner, siger han.

Børnene magter ikke at komme til mor og far, hvis de ikke engang ved, hvad snapchat er. Jonas Ravn, ekspert i børns forbrug af sociale medier, Aarhus

Jonas Ravn er foredragsholder og projektleder hos Center for Digital Pædagogik i Aarhus. Derfor har han et bedre indblik i børnenes digitale liv end de fleste forældre.

Påstanden om, at venner i den virkelige verden har mere værdi end dem, der er i den virtuelle, mener han ikke, er rigtig.

Børns færden på sociale medier ikke er uden udfordringer, mener Jonas Ravn. Foto: Eric Baradat/AFP - Ritzau Scanpix

- Når vi spørger børn i vores arbejde, så har venskaberne den samme værdi, uanset om de er digitale, fysiske eller en kombination. Derfor skal vi passe på med at lægge det op i en vægtskål, at noget er dårligt og noget er godt. De har samme værdi, men kan noget forskelligt, siger han.

- Typisk vil det ikke være adskilt på den måde, at man har en fysisk venneflok og en online venneflok. Det vil være en flydende arena, hvor noget af det foregår digitalt. Og tit er det jo de samme venskaber, man har i lommen, når man kommer hjem.

VIDEO: Ifølge Jonas Ravn, der er ekspert i børns medieforbrug, skal forældre ikke være bekymrede over, at deres børn bruger de sociale medier:

Sociale medier kan give udfordringer

Selvom Jonas Ravn i langt de fleste henseender mener, at Snapchat, Instagram og TikTok gør noget godt for det sociale samvær blandt børnene, er han helt med på, at børns færden på sociale medier ikke er uden udfordringer.

- Der kan være udfordringer forbundet med dem (sociale medier, red.) når det bliver for meget. Der kører jo en diskussion om, hvornår man er afhængig.

Og faktisk bruger 18 procent af de 11-15-årige fire timer om dagen på sociale medier. De mange timer kan skabe udfordringer, men det kan de ansigtsløse relationer også.

- Vi har hørt en masse eksempler på digital mobning eller voksne, der kontakter børn. Og det kræver, at vi klæder børnene på til at være online, så de kan agere på bedst mulig vis over for hinanden.

VIDEO: Jonas Ravn fortæller her, om hvilke udfordringer, der kan være ved, at børn færdes på sociale medier.

Forældre skal vise interesse

Men hvordan klæder man børnene på til et meningsfuldt liv på sociale medier? Også her har Jonas Ravn nogle råd til forældrene. Den bedste måde forældrene kan hjælpe, er ved at interessere sig for børnenes adfærd online.

- Selvom der kommer nye medier til hele tiden og forældrene tænker, at børnene er meget mere vidende om det her, så har de stadig brug for at blive guidet til, hvordan man er en god ven, og hvordan man er sammen på de sociale medier, siger Jonas Ravn.

- Generelt er det med at vise interesse en helt vildt god ting, for hvis der går noget galt, så kommer man til forældrene, fordi de har vist interesse. Børnene magter ikke at komme til mor og far, hvis de ikke engang ved, hvad Snapchat er.

VIDEO: Her er der råd at hente til forældre og andre voksne, der gerne vil klæde børn bedst muligt på til et digitalt liv: