Eksperiment på gågaden: Planter 30 meter træer

Hvad gør det for midtbyen i Silkeborg, hvis der bliver plantet mere grønt?

Det er et forsøg, kommunen lige nu prøver af på en 30 meter lang strækning i gågaden. Målet er at finde frem til fremtidens bymidte.

- Det er et testmiljø, hvor vi afprøver, hvad det betyder, når man placerer noget grønt i gågaden, forklarer Dorthe Fogh Monrad der er arkitekt i Silkeborg Kommune.

- Det er også for at se, hvad det betyder for de handlende, når der pludseligt er noget grønt i midten af gaderummet, lyder det.

Borgere vil have mere grønt i byen

Gågaderne i Silkeborg står overfor en større renovering, og i den forbindelse er byens borgere blevet spurgt om, hvad de godt kunne tænke sig.

Rigtig mange svarede ’noget mere grønt’.

- Jeg synes, det er fantastisk at lave sådan noget her og have det inde midt i en gåde. Det er naturen, der flytter ind, siger Thorkild Langhoff, da han går en tur i midtbyen med sin hund.

Vil skabe en oplevelse

Nu skal kommunen høste erfaringer fra forsøgsperioden, inden de grønne områder skal plantes permanent i gaderne.

Det handler om at give merværdi.

- Vi forsøger at skabe en oplevelse, som går lidt udover bare at gå i butikkerne. Det skal også være en oplevelse at bevæge sig i gågaden, siger Dorthe Fogh Monrad.

Forsøget med beplantningen af gågaden fortsætter i den resterende del af juni.