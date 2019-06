Efterlysning: Mand sprøjtede peberspray på ung kvinde

Lokalpolitiet i Silkeborg beder nu om hjælp til at finde en mand, der natten til den 2. juni overfaldt en 27-årig kvinde foran en bar i Silkeborg.

Politiet oplyser, at kvinden omkring klokken 03.20 sad ved et cafébord foran baren Villa i Hostrupsgade, da en mand, der gik forbi sammen med en anden kvinde, spyttede på hende - og bagefter vendte om og sprøjtede peberspray på hende.

Politiassistent Flemming Just siger, at man betragter sagen som et helt uprovokeret overfald.

- Os bekendt har der ikke været nogen kontakt mellem de to parter forud, siger han.

Midt- og Vestjyllands politi har offentliggjort et billede af den mand, de efterlyser. Foto: Overvågningskamera.

Politiet offentliggør et foto af manden - et udklip fra en overvågningsvideo - og hvis man mener at kunne genkende ham, vil ordensmagten meget gerne have et tip på telefon 114.

Det er forbudt at gå rundt med en peberspray på offentlig vej, og den unge mand vil - når eller hvis han bliver fanget - blive sigtet for vold og overtrædelse af våbenloven.

