Efter 212 indbrud: Usædvanlig opfordring fra politiet

Silkeborg er ramt af en regulær indbrudsbølge, som både koster på pengepungen og tryghedskontoen.

Siden 1. august 2018 har indbrudstyve 212 gange opbrudt eller smadret døre eller vinduer for at berige sig på andres bekostning i Silkeborg Kommune. 159 af disse indbrud skete i private boliger, men også virksomheder og fritidshuse har stået for skud.

Det skriver Midt- og Vestjylland i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Tyvene er professionelle, kreative og hurtige. Men det er de heldigvis ikke ene om. Midt- og Vestjyllands Politi skruer op for indbrudsindsatsen inden for både forebyggelse, beredskab og efterforskning. Et bredt og koordineret fremstød skal stoppe udviklingen og de personer, der driver den."

Borgerne skal rådgives

Politiet sigter efter, at gøre Silkeborg mindre attraktiv for tyvene, så indbruddene så vidt muligt helt kan undgås. Derfor vil de sætte mere fokus på forebyggelse.

Politiet vil derfor tilbyde borgerne mere rådgivning om skalsikring af boliger, etablering af Nabohjælp, brug af DNA-mærkning og andre tiltag, der kan holde tyvene fra døren. Og når skaden er sket, skal der andre værktøjer til.

- Vi kører hårdt på med sporsikring, tekniske undersøgelser, forhøringer i lokalområdet og efterprøvning af tip fra opmærksomme borgere. Indtil nu har det ført til fængsling af en enkelt person, der er sigtet for flere indbrud, men der er flere, vi skal have fat i.

- Og netop den hjælp, vi får fra offentligheden, kan vise sig at være nøglen til at knække kurven, siger leder af lokalpolitiet i Silkeborg, Jens Ole Pedersen, og fortsætter:

- Derfor vil jeg gerne komme med en soleklar opfordring til borgerne: Ring til os på telefon 1-1-4, så snart du observerer noget mistænkeligt. Det kan være en fremmed bil, der runderer i området, ukendte personer omkring et mørkt hus eller markeringer, som viser tyvene, hvor de skal slå til. Jo hurtigere, vi bliver aktiveret, jo større mulighed har vi for at tage indbrudstyvene på fersk gerning. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger lederen.

Kræver fælles indsats

Lokalpolitiet i Silkeborg står ikke alene med opgaven, men får støtte fra politikredsens andre lokalstationer, kriminalteknikere og mobile tyverigruppe, der har specialiseret sig i arbejdet med omrejsende berigelses-kriminalitet.

- Vores strategi og tekniske muligheder holder vi for os selv – tyvene kunne jo læse med. Men jeg håber og tror, at vi ved fælles indsats og med hjælp fra borgerne kan få sat en stopper for indbruddene i området. Og at vi snart vil begynde at se de første resultater, afslutter Jens Ole Pedersen.

00:34 VIDEO: Hør vicepolitiinspektør Gert Bisgaards fem gode råd til, hvordan du bedst sikrer dig mod de ubudne gæster. Luk video