Dramatik i 1. division: Hvem rykker op i Superligaen?

1. Silkeborg, 58 point, målscore 58-41 (+17):

Med en sejr hjemme over Nykøbing FC er førstepladsen og den direkte oprykning sikret. Men mindre kan gøre det. Silkeborg vinder rækken, hvis holdet i sidste runde henter mindst lige så mange point som Viborg.

Får Silkeborg færre point end Viborg, skal holdet møde Hobro i to playoffkampe.

2. Viborg, 57 point, målscore 57-37 (+20):

Viborg møder på hjemmebane Fremad Amager, og Viborg skal på sidste spilledag hente flere point end Silkeborg for at snuppe førstepladsen og den direkte oprykningsplads. Alternativt venter Hobro i to playoffkampe.

3. Fremad Amager, 50 point, målscore 42-41 (+1):

Med en udesejr over Viborg sikrer Fremad Amager tredjepladsen og playoffkampene mod Vendsyssel. Fremad Amager fastholder tredjepladsen, hvis holdet mindst matcher Lyngby og Næstveds pointtal i sidste runde.

4. Lyngby, 49 point, målscore 49-46 (+3).

5. Næstved, 49 point, målscore 42-39 (+3):

Både Lyngby og Næstved er afhængige af, at Fremad Amager snubler og mister point i sidste runde, da de skal have mindst et point mere end amagerkanerne for at overtage tredjepladsen.

Men hvis både Lyngby og Næstved rykker forbi, skal tredjepladsen afgøres på målscoren. Begge har et regnskab på plus 3 inden sidste runde, så holdet, der vinder størst, snupper altså tredjepladsen. Vinder de lige stort, er Lyngby bedst stillet, da holdet har scoret syv mål mere end Næstved.

Lyngby skal møde FC Helsingør på udebane, mens Næstved på hjemmebane møder Thisted, der allerede er rykket ned.

Nedrykningskamp: Thisted er allerede rykket ned. FC Helsingør med 31 point og Hvidovre med 34 point kæmper for at undgå den anden nedrykningsplads. Helsingør kan kun klare frisag ved selv at vinde, mens Hvidovre taber udekampen mod Fredericia.

/ritzau/