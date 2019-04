Dieselolie flyder rundt i vandet - og ingen kender årsagen

Hvis man nyder det gode vejr i Silkeborg, kan det være, at forårsduftene bliver blandet med lugten af dieselolie. Lige nu flyder ukendte mængder dieselolie nemlig rundt i vandet omkring havnen.

- Vi har været her siden kl. 13.30, og vi har stadig ikke kunnet lokalisere kilden, fortæller Lasse Magnussen, der er indsatsleder hos Midtjysk Brand & Redning.

- Om det er en båd, der har tabt en dunk, eller om der er nogen, der er mislykkedes med at tanke deres båd, det aner jeg ikke.

Ifølge indsatslederen ligger dieselolien over en strækning på fire til fem kilometer. Hvor meget olie, der driver rundt er endnu uvist.

- Det kan jeg simpelthen ikke sige sig. Smider man en halv liter i vandet, kan det se ud af meget. Om der er tale om 50 eller 200 liter, det aner jeg ikke, siger Lasse Magnussen.

Midtjysk Brand & Redning har brugt det meste af eftermiddagen på at finde kilden til et olieudslip i Silkeborg. Foto: Mette Svenningsen, TV MIDTVEST

En flydende strømpe

Beredskabet har netop lagt en flydende strømpe ned ved slusen ved havnen, som skal opsamle olien de næste par dage.

- Vi kan se, at dieselolien render den vej – for i starten var der ingenting her – og det er der nu, siger Lasse Magnussen.

Ifølge indsatslederen skal folk udvise almindelig agtpågivenhed i forbindelse med håndteringen af dieselolie.

- Men der er ingen problemer i forhold til det tørre vejr.

Hvis man har oplysninger om, hvor udslippet kommer fra – hvis man fx ser en båd, der taber dieselolie – opfordrer indsatslederen til, at man ringer 1-1-2.