Den gik ikke helt! Varebil i kollision med viadukt

En Iveco-kassebil var mandag eftermiddag lidt for høj til en viadukt på Gjessøvej sydvest for krydset til Søndre Ringvej i Silkeborg. Chaufføren rammer viadukten, så kassen bliver rykket af.

- Han glemmer at køre på midten, og så går det galt, siger indsatsleder Anders Simonsen fra Midtjysk Brand & Redning.

Det så voldsomt ud ved viadukten umiddelbart efter uheldet. Foto: Peter Erfurt, 24-7news

Viadukten er 3,6 meter høj på midten, men chaufføren var formentlig uopmærksom.

- Det sker, at der er nogen, som ramler ind i dem (viadukterne, red.). Uden at vide det har han nok haft lidt for meget fart på, når hele kassen bliver rykket af.

Med det mener indsatslederen, at det almindeligvis giver nogle buler, når sammenstød med en viadukt sker.

Han tilføjer desuden, at chaufføren var lidt chokeret, men ellers ikke havde skrammer.

Ingen personer kom til skade, da lastbilen ramte viadukten i Silkeborg. Foto: Peter Erfurt, 24-7news