Dement beboer død efter brand på plejecenter

Natten mellem lørdag den 28. og søndag den 29. oktober blev skæbnesvanger for en 49-årig dement beboer på Marienlund Plejecenter i Silkeborg.

Han blev ved midnatstid fløjet med lægehelikopter til Rigshospitalet i København, efter der var opstået en brand i hans lejlighed.

Efterfølgende var han i kritisk tilstand, indtil han den 30. oktober blev erklæret død. Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen.

Manden lå i sin seng, da branden brød ud.

Brandvæsnet fik hurtigt styr på situationen, så flammerne ikke bredte sig til andre dele af plejecenteret, og derfor kom ingen andre beboere i fare i forbindelse med branden.

Foto: Local Eyes

Cigaret i sengen

En cigaret i sengen var formentlig skyld i, at der opstod brand i den 49-årige demente mands plejebolig på Marienlund Plejecenter i Silkeborg lørdag aften.

Det får nu kommunen til at se på, om rygereglerne for visse plejehjemsbeboere skal ændres.

- Vi går det hele efter for at se, om der er noget, vi skal indrette anderledes, sagde formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune Gitte Willumsen (V) tidligere på ugen til TV2 ØSTJYLLAND.

Plejehjemsbranden i Silkeborg står langt fra alene. I august i år mistede tre mennesker livet i en tragisk brand på Farsøhthus i Allingåbro.

