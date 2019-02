Davids værksted brændte: - Det gik rigtigt stærkt

Ingen ved endnu, hvordan ilden begyndte, men pludselig stod to lagerhaller med køkken-elementer i flammer.

Det gik rigtigt stærkt. I løbet af en halv time, så stod det hele i flammer. David Kristensen, pensionist, Silkeborg.

Ejeren af bygningen opdagede det først da en bekendt kom ind og råbte:

- "Det brænder, det brænder ude i værkstedet". Så for jeg selvfølgelig ud, men der var det jo for sent. Der havde det fået overtaget, fortæller David Kristensen.

David Kristensen er i dag pensionist. Men er kommet i tømrerværkstedet gennem hele livet. Da branden brød ud var bygningerne udlejet til et køkkenfirma, der brugte dem som lager.

Selv bor han klods op og ned ad værkstedet.

Tømrerværkstedet er i dag helt udbrændt Foto: Kristian Andersen, TV MIDTVEST

Naboen evakueret

Heldigvis for David Kristensen, så bar vinden væk fra hans hus, så det blev ikke skadet af branden. Helt så heldigt slap naboen ikke.

- Vi opdager det ved, at der er helt tæt pakket af røg her ude foran. Før vi egentlig får vurderet situationen, så er brandvæsenet her allerede. Og så kan vi se, at der står flammer i tømrervirksomheden der ovre. Kort efter kommer politiet og beder os om at evakuere, fortæller Jacob Jensen, der er nabo til tømrervirksomheden.

Ilden begyndte før kl. 20 onsdag aften. Og der gik ikke lang tid, så kollapsede taget på de to lagerbygninger.

- Man bliver selvfølgelig nervøs, det er klart. Det er tæt på, men politiet var også hurtige til at reagere og vi kom ud af huset ret hurtigt. Så alle er i god behold. Det er det vigtigste.

Jacob Jensen og hans familie fik lov at overnatte hos nogle venner. I dag vendte de så tilbage til deres hus, der trænger til en ordentlig udluftning.

Heldigvis er alle ok, så det er da heldigvis kun materielle skader Jacob Jensen, nabo.

Røgen fra branden var så kraftig, så politiet bad de lokale beboere i Funder om at holde sig inden døre og lukke døre og vinduer.

- Vi er vågnet op til et hus der lugter lidt af røg. Der er beskidt uden for. Der ligger noget aske, og der ligger noget asbest fra taget og der er noget rockwool. Heldigvis er alle ok, så det er da heldigvis kun materielle skader, siger Jacob Jensen.

I løbet af dagen skal brandteknikere undersøge stedet i et forsøg på at finde årsagen til den voldsomme brand. Om værkstedet nogen sinde bliver til

- Nu skal vi jo have ryddet op og værkstedet kommer nok aldrig op at stå mere. Men nu ser vi, hvad forsikringen siger, fortæller David Kristensen.

Jacob Jensen og hans familie blev evakueret, da nabobygningen prudselig stod i flammer og kraftig røg bredte sig hen over deres hus. Foto: Kristian Andersen, TV MIDTVEST