Dåb: Se 15-årige Manilla overgive sig til Jehova

Normalt er dåb og konfirmation en fest sådan for den nærmeste familie.

Men da 15-årige Manilla Konge i dag blev døbt i Silkeborg, kiggede ikke mindre end 3000 med. Manilla er nemlig Jehovas Vidne, og her er dåben en af de aller største begivenheder i livet.

- Jamen jeg er sikker på, at Jehova det er den sande gud, og jeg synes, det er den bedste måde, man kan leve på, siger Manilla Konge fra Middelfart.

- Det er en vigtig dag og den vigtigste dag i ens liv, fordi det er her, man siger ja til at leve som en discipel af Jesus og tjene Gud, fortæller presseansvarlig for Jehovas vidner, Martin Andersen.

3000 mennesker er i disse dage samlet til dåb af Jehovas Vidner i Silkeborg. Foto: Allan Ødegaard

Kræver modenhed

Manilla er blandt de yngste af de 15, der skal døbes i dag. Også hun er godt forberedt til dagen.

- Man skal kende bibelens principper indgående, og det mener vi, det kan man først, når man har en vis modenhed og en vis alder, siger Martin Andersen.

Med dåben siger Manilla Konge også ja til et liv, hvor hun må give afkald på en del i forhold til de jævnaldrene kammerater - for eksempel at drikke sig fuld til fester.

- Det er ikke noget, jeg bliver ked af eller synes, er synd for mig, fordi jeg føler, at det er det bedste liv, jeg kan have det her, fastslår det unge Jehovas Vidne.

Eget valg

Til store begivenheder hører familie. De er selv Jehovas Vidner.

- Det er jo en fantastisk oplevelse. Jeg synes jo, det vigtigste er, at det er et valg, hun selv har truffet. Altså at hun ikke har gjort det på baggrund af, at vi har presset hende, siger Manillas far Jesper Konge.

Selve dåben foregår i et udendørs bassin, og Manilla er iført badetøj.

Her bliver Manilla Konge døbt. Hun kommer helt ned under vandet ved dåben. Foto: Allan Ødegaard, TV MIDTVEST

- Man bliver fuldstændigt nedsænket i vandet, som et symbol på at man bliver en discipel af Jesus, fortæller pressechef, Martin Andersen.

- Det er jo selve den handling, som viser, at du har indviet dig til Jehova. Det var da fantastisk, nu ved alle det, dem der var her i hvert fald, at man har gjort det.

Faderen er glad for datterens valg.

- Hun kan se frem til en fantastisk fremtid her på jorden. Og så selvfølgelig er det også dejligt for os, at vi ser, hun træffer det valg. Men som jeg sagde lige før, så er det jo hendes eget valg, fortæller Jesper Konge.

Der er omkring 16.000 Jehovas Vidner i Danmark.

Manillas far, Jesper Konge. Foto: Allan Ødegaard, TV MIDTVEST

