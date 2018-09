Cyklist påkørt af knallert med to personer: Stak af fra ulykken

En 45-årig kvindelig cyklist blev fredag eftermiddag påkørt af en knallert i Silkeborg, hvorefter hun blev fragtet med ambulance til Skejby Sygehus. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Ulykken skete på Christian d. 8’s vej nær Viborg-broen. Politiet fik en anmeldelse om ulykken klokken 14.06.

Vi har et vidne, som oplyser, at knallerten kørte meget stærkt på cykelstien i den forkerte side, da de rammer kvinden, der står stille og klar til at krydse vejen. Allan Riis, vagtchef Midt- og Vestjyllands Politi

På knallerten sad der to mænd, som kørte fra stedet efter ulykken i nordgående retning. Politiet vil derfor gerne have hjælp til at finde frem til de to mænd – og de kan som altid kontaktes på telefon 114.

- Vi vil selvfølgelig gerne fange dem her, når de ikke standser op, som man er forpligtet til, siger Allan Riis, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Signalement To mænd på omkring 20 år

Iført mørkt tøj

Kørte uden styrthjelm, men med huer

Kvinden blev efter ulykken fragtet til Skejby Sygehus til tjek for hovedtraumer, da man anede et brud på kæben.

Det var desuden en ikke indregistreret sort knallert.

