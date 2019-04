Cykler for 300.000 stjålet: Peter kørte mod motorvej – ikke butikken

Klokken 04.18 blev Peter Jakobsen vækket af det, man som butiksejer ikke vil vækkes af: En alarm, der er gået.

Tre tyve var brudt ind gennem hoveddøren til hans butik, BikeWorld på Viborgvej i Silkeborg, og hjemmefra kunne Peter Jakobsen via videoovervågning følge med i slagets gang.

De tre tyve løb ned i den anden ende af butikken, hvor de endte med at tage ti cykler med til en værdi på omkring 300.000 kroner.

Læs også Busballaden fortsætter: - Den verbale vold i busserne eskalerer

I stedet for at køre mod butikken for at fange tyvene, valgte Peter Jakobsen at køre et andet sted hen.

- Jeg kører ud på motorvejen, selvom jeg kun har brændstof til 15 kilometer tilbage i tanken, siger Peter Jakobsen.

Valget om at køre mod motorvejen i stedet for mod butikken gør han af erfaring.

Det er nemlig ikke første gang, at der er blevet stjålet cykler fra butikken på Viborgvej.

Ved tidligere indbrud er tyvene kørt direkte mod motorvejen, og det var her, Peter Jakobsen håbede på at kunne stoppe dem. Men han kom for sent.

Henning Jørgensen Cykler ved Herning har flere gange været ramt af indbrud. Billedet her er fra den 29. juni sidste år, hvor tyvene slap af væk med 25 cykler til en værdi af ca. 700.000 kroner. Foto: Overvågningsbilleder

Tyvene fanget – fremstilles i grundlovsforhør

Selv om Peter Jakobsen kom for sent til selv at fange de tyve, der havde begået indbrud i hans butik, så blev de tre fanget.

Med et samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi og grænsepolitiet blev tyvene stoppet i en varevogn to timer senere. Varevognen var fyldt med de stjålne cykler.

Her blev tre litauiske mænd på 29, 38 og 42 år anholdt. De mistænkes for at stå bag flere større indbrud i cykelforretninger i Jylland, hvor der er blevet stjålet kostbare cykler.

De tre mænd skal fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Randers mandag eftermiddag.

Læs også Endnu en brand i uroplaget område

Det var en større efterforskningssag mod organiseret cykeltyveri, der kulminerede mandag morgen for Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi og grænsepolitiet.

De to politikredse skal nu undersøge, om der kan være en sammenhæng med lignende cykelindbrud begået her i landsdelen.