Christopher hører stemmer: Udskrevet trods selvmordstanker

For nylig blev 19-årige Christopher Obel fra Silkeborg udskrevet fra det psykiatriske hospital i Viborg - på præcis samme dag som en anden patient - Kim Nygaard Jensen - tog sit eget liv, mens han var indlagt med depression samme sted.

Det så Christopher Obel, men senere samme dag blev han altså udskrevet med forklaringen, at han ikke var syg nok til at blive på det psykiatriske hospital. Oplevelsen med at se en anden tage sit liv har gjort stort indtryk på Christopher Obel.

Han læser HF og scorer topkarakterer. Men når de faste rammer brydes, og det bliver tid til eksaminer og ferier, får stemmerne i hovedet magten.

- De siger, jeg skal slå mig selv ihjel, og det er så det, jeg har forsøgt på to gange, siger Christopher Obel.

Christophers mor, Heidi Obel, lever konstant frygt for, at stemmerne igen skal vinde. Foto: TV MIDTVEST

Udskrevet trods medindlagts selvmord

Den 7. juni i år begik Kim Nygaard Jensen selvmord, mens han var indlagt på det psykriatiske hospital i Viborg. TV MIDTVEST har tidligere fortalt om Kim Nygaard Jensens selvmord gennem hans mor.

Dagen forinden var Christoffer Obel blevet indlagt på samme afdeling på grund af et selvmordsforsøg. Han så blandt andet, hvordan personalet forsøgte at genoplive Kim Nygaard Jensen og senere samme dag, efter et cirka et døgns indlæggelse, blev Christopher Obel selv udskrevet.

Han bor nu hjemme hos sine forældre, selv om han har bedt om hjælp til at få styr på selvmordstankerne og stemmerne i sit hoved.

- Jeg sagde, at det ville være uforsvarligt at udskrive mig grundet mine tanker og grundet mine selvmordslyster, og at jeg havde brug for hjælp, fortæller Christopher Obel.

Landsforening: Ikke noget særsyn

Christoffer Obel og hans familie er langt fra de eneste, der føler, at de bliver udskrevet for derefter at lande mellem to stole.

- Det er bestemt ikke et særsyn. Altså det gundlæggende problem i psykiatrien, udover at der mangler ressourcer, det er mangel på sammenhæng mellem det regionale og det kommunale. Og det er det grundlæggende problem, at rigtigt mange oplever, at de bliver udskrevet til ingenting. Og derfor er det her ikke et særsyn, konstaterer Knud Aaarup, der er landsformand for pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Han understreger, at selvmordstanker er et kæmpe problem for unge med psykiske problemer.

- Rigtigt mange unge dør på grund af selvmord. Det er det alvorligste problem for unge med manglende behandling i psykiatrien, siger formanden.

Christopher Obel bor nu hos sine forældre, hvor der så vidt muligt er nogen omkring ham hele tiden. Alligevel lever familien i konstant frygt for, at stemmerne igen skal vinde.

- Jeg er jo rædselsslagen, hver gang han går ud af døren. Vi er bange for, at Christopher er så dårlig, at han ikke er i stand til at tage vare på sig selv, siger hans mor, Heidi Obel.

Hans mor, Heidi Obel, var heller ikke tryg ved, at hun skulle tage sin søn med hjem fra afdelingen.

- Så tager vi hjem med den der med, at okay - det lykkedes én i sundhedssystemets varetægt med mandsopdækning og at tage sit liv, og jeg skal tage vare på mit barn, som har det rigtig rigtig dårligt, men dog er i live, fortæller hun.

Herefter blev Chrisopher henvist til Psykiatriens Hus i Silkeborg, men efter et par dage blev han også udskrevet der fra.

- Jeg er for syg til at være på den åbne indlæggelse og for rask til at være på den lukkede, siger Christopher.

