Cheftræner fejrer sin oprykning nummer 14

Der var stor jubel lørdag aften, da Fårvang vandt over Kvik/Aalestrup og rykkede op i serie 1.

- Det er stort. Da jeg kom til klubben for to år siden, havde man et middel serie 3 hold. Så at de nu skal spille i serie 1, er jo helt vildt, siger cheftræner Lars Dahl.

Læs også Randers FC slår pokaloverraskelse fra Danmarksserien ud

Det er første gang siden 1970’erne, at Fårvang har et hold i serie 1. Derfor var det en ekstra stor dag for klubben og den afgående træner, der fik fejret oprykningen i stor stil lørdag aften.

- Vi havde drukket ti kasser bajere, allerede inden vi kom ud af omklædningsrummet. De den fik så hatten passede, siger Lars Dahl.

Vi havde drukket ti kasser bajere, allerede inden vi kom ud af omklædningsrummet. De den fik så hatten passede. Lars Dahl, cheftræner, Fårvang

Kampen endte 2-0 til hjemmeholdet. Det var Tobias Dahl Nielsen og Simon Boye Bruun, der med et mål i hver halvleg blev de store helte for Fårvang.

14 oprykninger i karrieren

Efter lørdagens kamp stopper Lars Dahl i klubben, som han forlader til fordel for Bording.

Og det er langt fra første gang Lars Dahl rykker et hold op ad ranglisten. Det var nemlig hans oprykning nummer 14.

- Jeg har været heldig, lyder det først fra 53-årige Lars Dahl.

Læs også Så er der trukket lod: Udsigt til østjysk brag i pokalen

- Jeg stiller nok lidt større krav, end mange andre trænere måske gør. Jeg forlanger noget, og vi træner hårdt, siger Lars Dahl fra Silkeborg.

Og den træning belønnede sig lørdag, hvor fejringen startede i omklædningsrummet, der også er et centralt sted for holdet.

- Det er også en vigtig del, at vi lige drikker en øl efter træning og kamp. Tiden i omklædningsrummet er utrolig vigtig for, at man har det godt på banen.