Butiksejer får bøde for at dele overvågningsbilleder

Flere butiksejere har på det seneste delt overvågningsbilleder på Facebook, når ubudne gæster er sluppet afsted med tyvekoster. Det samme gjorde smykkehandleren Brian Christoffersen fra Silkeborg i december sidste år. Nu har han fået en bøde på 5000 kroner for den deling. Det skriver Midtjyllands Avis.

- Det er urimeligt. Vi skal ikke finde os i butikstyveri, og når vi har overvågningsbilleder af tyven, må vi også have mulighed for at bruge dem. Og selvom jeg nu har fået en bøde, så vil jeg blive ved med at gøre det, siger Brian Christoffersen.

Det må kunne lade sig gøre at lave en aftale med politiet, så vi kan gøre brug af overvågningsbillederne, uden at vi uden grund kommer til at hænge folk ud. Brian Christoffersen, smykkehandler, Silkeborg

Billederne er blandt andet delt som opbakning til kollegaen Henrik Thomsen, der er indehaver af dametøjsforretningen Laura Thomsen Luxury i Silkeborg. Den 19. november sidste år blev 25 jakker til en samlet værdi af 250.000 kroner stjålet ved højlys dag. Henrik Thomsen valgte efterfølgende at dele billederne af tyvene på Facebook.

Brian Christoffersen er godt klar over, at man ikke skal kunne dele alt mellem himmel og jord, men at der burde være en grænse ved butikstyveri.

Brian Christoffersen har tre gange tidligere delt overvågningsbilleder på Facebook uden at få en bøde.