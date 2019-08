Brand på genbrugsplads kunne ses på lang afstand

Flammerne kunne ses på lang afstand, da der natten til tirsdag udbrød brand i en stor affaldsbunke på genbrugspladsen i Tandskov mellem Kjellerup og Silkeborg.

- Branden blev opdaget af en bilist, der kørte på hovedvejen mellem de to byer, og der var høje flammer og masser af røg, da vi nåede frem, fortæller indsatsleder Lasse Magnussen fra Midtjysk Brand & Redning.

Der er styr på det nu, men jeg kan ikke afvise, at vi kan blive kaldt derud igen. Det kan brænde længe i sådan nogle store stakke. Lasse Magnussen, Midtjysk Brand & Redning

Alarmen lød klokken 02.35, og brandvæsnet fik hurtigt kontrol over flammerne. Herefter ventede et større arbejde med efterslukning, og brandfolkene forlod først stedet ved ni-tiden tirsdag.

Brandfolkene kæmper med flammerne i nat. Foto: Midtjysk Brand & Redning

- Folkene fra genbrugspladsen hjalp os med at sprede bunkerne over et større område, så det var lettede at bekæmpe branden. Der er styr på det nu, men jeg kan ikke afvise, at vi kan blive kaldt derud igen. Det kan brænde længe i sådan nogle store stakke, siger Lasse Magnussen.

Branden opstod i en bunke blandet affald. Årsagen til branden er ikke fastslået, men der kan være tale om selvantændelse.

Skaderne var omfattende efter branden. Foto: Midtjysk Brand & Redning