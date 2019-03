Borgmester om millionbidrag til curling-VM: - Vi får pengene mange gange igen

Fra lørdag og ni dage frem bliver curlingsten sendt over isen fra morgen til aften, når Silkeborg Sportscenter ligger is til VM i curling for kvinder.

13 nationer er samlet, og den seneste optælling fredag morgen viste, at 26.000 billetter er solgt til de 84 kampe. Et stort arrangement, som vil komme til at koste Silkeborg Kommune omkring 1,6 millioner.

Fredag aften er kommunens borgmester, Steen Vindum (V), overbevist om, at pengene kommer tilbage i kommunekassen - endda flere gange.

- Det er en rigtig, rigtig god investering, og vi får pengene mange gange igen. Hvis man kigger på, hvor mange der kommer og besøger os i forbindelse med det her, så er det jo klart, at det ikke er en stor sport, hvis man eksempelvis ser på skatteindtægterne på vores hoteller. Men når man ser på, hvordan vi kommer til at markedsføre os som et fantastisk sted at komme og besøge for 80 millioner seere i en hel uge, så får vi jo de her penge mange gange igen, så det er en rigtig god investering, siger Steen Vindum.

120 frivillige hjælper ved VM i Curling.

Vindum: God markedsføring

Han ser VM i curling som en oplagt mulighed for markedsføre Silkeborg både nationalt og internationalt. Ifølge borgmesteren vil 80 millioner tv-seere fra hele verden følge begivenheden hver dag i de kommende ni dage.

- Det betyder, at vi kan vise noget af det bedste frem og få manifesteret, at Silkeborg er et rigtig sted at komme og besøge som Outdoor Hovedstad, når man kommer udefra. Så kan man se, at her er smukt, og at det også er et sted, der værd at besøge, når man er færdig med at lave VM i curling.

Og så håber han, at de 13 nationer inklusiv officials, som lige nu bor i byen under VM, tager tilbage til deres respektive hjemlande og spreder budskabet om Silkeborg.

- Jeg håber jo, at de alle tager hjem og siger, at Danmark og i særdeleshed Silkeborg var fantastisk. Så jeg tænker jo, at vi på den ene side får omsætning i byen lige nu, men på længere sigt får vi forhåbentligt en god branding og markedsføring af, at Silkeborg er et fantastisk sted at besøge.

Der er plads til 500 tilskuere i Silkeborg Sportscenter, hvor der skal spilles 11 eller 12 kampe hver dag frem mod næste weekend, hvor der spilles semifinaler og finaler.

VM I CURLING 13 nationer deltager

Der spilles fra den 16. marts til og med den 24. marts

Der bliver spillet på fire baner i Silkeborg Sportscenter

Cirka 120 tv-folk vil være på plads i arenaen

Der bliver sendt live fra to baner ad gangen

Der skal spilles 84 kampe

Canada er forsvarende VM-vindere