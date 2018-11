Biler kørte sammen på glat motorvej: To personer kørt til tjek

Herningmotorvejen omkring Silkeborg var her til morgen spærret på grund af et glatføreuheld, hvor to biler var involveret.

En mand kørte forsigtigt og havde nedsat hastigheden, fordi han havde mistanke om, at det var glat.

En kvinde i den anden vognbane ville overhale, men mistede herredømmet over bilen.

- Hun gled ind foran den anden bil, hvor de gled sammen og stødte mod autoværnet, siger Carsten Henriksen, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Tag måtte klippes af bil

Kvinden blev fastklemt, og taget måtte klippes af bilen for at få hende ud.

- Umiddelbart var der ingen skader, men fordi de kørte omkring 100 kilometer i timen, er de kørt til tjek på sygehuset i Viborg, siger vagtchefen.

Lige nu kan vejene især være lumske om morgenen på udsatte steder - eksempelvis omkring en bro hvor ulykken her skete. Her kan der være underafkøling. Også på skovstrækninger med skygge skal man være ekstra opmærksom.

Uheldet skete i vestgående retning ved afkørsel 30 mellem Kejlstrup og Silkeborg N.