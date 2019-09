Bestil en fotovogn: Karina blev nummer 250, der fik besøg

Siden december sidste år har borgere, på politiets hjemmeside, kunne bestille en fotovogn til komme ud på en specifik strækning, hvis de oplever, at der bliver kørt for stærkt.

Målt på antallet af bestillinger har den ordning været ret populær i Midt- og Vestjylland, hvor politiet netop har markeret deres besøg hos borger nummer 250.

Folk kører for stærkt stort set hele døgnet. Det er da utrygt. Karina Thorup Ovesen, Demstrup

- Det er lidt et jubilæum. Og nogle gange kan vi også godt have brug for at markere lidt med et alvorligt smil i mundvigene, for det er jo ikke for sjov, at vi kommer herud, forklarer leder af færdselsafdelingen i Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Glintborg.

Blomster til nummer 250

Også hos Østjyllands Politi oplever man, at ordningen er populær. I år har 518 østjyske borgere bestilt en fotovogn - til sammenligning var der kun 105, der bestilte i 2018.

Læs også To mænd efterlyses efter bølge af tyverier

I Midt- og Vestjylland kvitterede Henrik Glintborg med en buket blomster til Karina Thorup Ovesen, der blev borger nummer 250, der fik besøg af fotovognen på eget initiativ. Hun havde bestilt den til at holde i indkørslen ved hendes hus på Kjellerupvej mellem Viborg og Silkeborg.

I Østjylland er der i år 518 borgere, der har bestilt en fotovogn.

- Folk kører for stærkt stort set hele døgnet. Det er da utrygt. Jeg tør ikke sende mine børn alene over fodgængerfeltet, selvom jeg har en stor pige på otte år, fortæller Karina Thorup Ovesen, der oplevede, at ATK-målerens placering i forhaven gjorde en forskel for farten.

- Jeg ville jo ønske, at den var her noget oftere. Vi kan jo mærke, at ligeså snart den her er, så kører bilisterne jo også noget langsommere og mere pænt.

Læs også Vil du giftes? I morgen kan du få et drop-in-bryllup med hele pakken

Flere henvendelser endnu

Det er ikke usandsynligt, at Karina Thorup Ovesens ønske om endnu et besøg går i opfyldelse.

Ud af de 250 henvendelser fra borgerne, har politiet nemlig været ude og måle 809 gange bare i år, oplyser Henrik Glintborg. Så der er chance for, at fotovognen vender tilbage til det samme sted.

Det er politiets fornemmeste opgave at skabe tryghed, og den tryghed skaber vi ikke uden den gode dialog. Henrik Glintborg, leder af færdselsafdelingen, Midt- og Vestjyllands Politi

- Det er ikke bare lige, at vi kommer, og så har vi været der, uddyber han.

Lige nu har politiet små 20 borgere på venteliste. De kan forvente en reaktion fra politiet indenfor 14 dage, fortæller lederen af færdselsafdelingen.

Læs også Letbane-kaos: Anden gang på en uge samme fejl stopper togene

- Det er politiets fornemmeste opgave at skabe tryghed, og den tryghed skaber vi ikke uden den gode dialog, slutter Henrik Glintborg.

På dagen, hvor fotovognen holdt uden for Karina Thorup Ovesens hus, blev 30 bilister blitzet.