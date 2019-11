Beboer om overvågning i brand-plaget område: Stemmer ja men er ked af situationen

En lang række af påsatte brande har den seneste måned plaget boligområderne ved Lupinvej og Resedavej i Silkeborg.

Alene natten til onsdag opstod der tre brande i området ved Lupinvej, og det får nu boligselskabet bag til at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde for alle beboerne, hvor de skal tage stilling til overvågning eller ej.

Læs også Efter stribevis af brande - nu skal område måske overvåges

Det samme spørgsmål rejser sig på Resedavej, hvor Joan Nielsen er formand for afdelingsbestyrelsen. Hun fortæller, at hun også er parat til at diskutere eventuel videoovervågning.

Jeg er ked af, hvis vi skal have videoovervågning, men jeg er indstillet på at stemme ja til det. Joan Nielsen, formand for afdelingsbestyrelsen

- Hvis det kan øge trygheden for beboerne herovre, så er jeg da indstillet på at indkalde til et møde og så få det debatteret med vore beboere. Det er jo dem, der skal sige ja til det. Det kan vi i bestyrelsen ikke gøre, men jeg kan ikke forestille mig, at de ville sige nej til det, fortæller Joan Nielsen.

00:15 VIDEO: Natten til onsdag opstod der flere brande i det hårdt plagede område. Den ene brand opstod omkring en barnevogn i en kælder. Luk video

Ked af videoovervågning

Håbet er derfor, at videoovervågning kan være løsningen på at få stoppet de mange påsatte brande i affaldscontainere og barnevogne i kældre, som området den seneste halvanden måned har været plaget af.

Joan Nielsen er selv beboer på Resedavej, og hun er ikke kun begejstret ved tanken om at få sat overvågning op.

Læs også Beboere chokerede efter bølge af brande: - Grusomt, at de kan finde på det

- Jeg er ked af, hvis vi skal have videoovervågning, men jeg er indstillet på at stemme ja til det. Kan det øge trygheden for vores beboere, så er det dét, vi gør, siger Joan Nielsen

Boligforeningen Arbejdernes Byggeforening har 384 boliger i afdelingen på Lupinvej, mens det er boligforeningen AAB Silkeborg, som har 376 boliger på Resedavej.

VIDEO: Se mere om de mange brande i dette tv-indslag fra TV MIDTVEST: