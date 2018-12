Alternativet i klimakamp: Regionsrådsmedlem vil ikke flyve til studietur i Holland

Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling skal til marts på studietur til Amsterdam og Bruxelles. En tur, der er hurtigst og billigst med fly som transportmiddel. Ikke desto mindre vil Alternativets Rasmus Foged fra Aarhus med toget.

- Jeg afviser ikke kategorisk at flyve, men vil gerne have muligheden for ikke at flyve. Jeg synes, at alle skal tilbydes noget andet end fly, siger han til TV MIDTVEST.

Udvalget skal afsted for at blive inspireret af projekter om blandt andet klimasikring, bæredygtige hospitaler og cirkulær økonomi. Og på udvalgets seneste møde er de blevet enige om, at medlemmerne - usædvanligt nok - er blevet enige om, at der skal være mulighed for at vælge forskellige transportformer.

I det konkrete tilfælde kommer det til at koste knap 2.000 kroner mere pr. person for at tage tog. Blandt andet fordi det kræver en ekstra overnatning. En udgift, der i sidste ende havner hos skatteyderne.

- Det må man tage med, når det er en økonomisk ekstraudgift på et rimeligt niveau. Vi kan komme til at træffe de valg, at det kan blive lidt dyrere af hensyn til klimaet, uddyber Rasmus Foged.

Den opfattelse er udvalgets formand dog ikke enig i.

Da Rasmus Foged skulle fra Viborg til Aarhus, fik han et lift af TV MIDTVEST. For journalist og fotograf skulle alligevel til Aarhus på optagelse. Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Formand: Forkert måde at kæmpe for klimaet på

Venstres Jørgen Nørby er formand for det udvalg, der skal på studietur. Han ærgrer sig over, at det alternative medlem rejser alene med tog, når resten af udvalget flyver.

- Det er den forkerte måde at tage klimakampen på.

- Forbrug af tid er også en del af en studietur – den skal gøres så kortvarig som muligt. Der er samtidig også noget af værdien, der går tabt, når man ikke rejser sammen, forklarer han.

Ud over udgiften på knap 2.000 kroner kan medlemmerne få op til 2.100 kroner pr. døgn i tabt arbejdsfortjeneste. Jo længere turen er, jo mere koster det altså også regionen i tabt arbejdsfortjeneste.