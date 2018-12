Alternativet bakker op: Tog og bus er bedre end fly

Alternativets Rasmus Foged vil som medlem af Region Midtjylland ikke flyve på udvalg for regional udviklings kommende studietur til Amsterdam og Bruxelles. Han tager toget, selvom det er dyrere. Og han modtager udelukkende klapsalver fra partifællerne på Christiansborg.

- Det er væsentligt at se på, hvordan vi transporterer os mindre CO2-belastende, siger klimaordfører Rasmus Nordqvist til TV MIDTVEST.

Selvom det koster flere penge, mener ordføreren, at nogen bør gå forrest i kampen for en mere klimavenlig transport.

- Det er virkeligheden, når man skal rundt, at der er investeret i flytransporten – og derfor er der rigtig meget anden transport i Europa, som ikke fungerer. Så vi bliver nødt til at kigge på de her ting.

- Hvis tiden tillader det, så synes jeg, det er et supergodt valg at tage.

Rasmus Nordqvist er som politiker ofte til møde i Bruxelles. Og selvom han forsøger, er det vanskeligt at finde togafgange til og fra EU's hovedkvarter, med mindre han sætter flere dage af til det.

Partiet har ingen transportregler

Det står ikke nedskrevet noget sted i Alternativet, hvornår det er okay at tage fly i stedet for tog eller bus. Til gengæld betaler partiet en klimakompensation, når nogen fra Alternativet rejser i regi af partiet. Det kan for eksempel være til og fra en konference eller partiets landsmøde.

Hvert år laver partiet så et såkaldt klimaregnskab, hvor man laver et overslag på, hvor meget CO2 partiet som hele cirka har udledt. Og så betaler organisationen og dermed partiets medlemmer 200 dollars pr. udledt ton CO2.

For eksempel har partiet doneret penge til regnskovsbevaring og opførsel af solceller i Uganda. Næste år overvejer Alternativet at give penge til genrejsning af skov i Spanien.