Ægtepar omringet af grusgrav: Lovændring kan være på vej

Du kan få erstatning, hvis du er nabo til en vindmølle, endda selv om den står ude i havet.

Bor du ved siden af en grusgrav, er der ingenting at hente. Men det skal der nu laves om på.

Et enigt udvalg i først Region Midtjylland og nu også Danske Regioner vil have ændret loven, så folk, der kommer i klemme i grusgravssager, kan få kompensation lige som ved vindmøllerejsning.

- Der er fuld enighed med alle de andre regioner om, at vi skal have rejst denne her sag i Folketinget og Regeringen, og det gør vi så nu. Vi har før set, at der var bred politisk interesse for det her område, og det håber vi, at der fortsat er, så reglerne kan blive ændret, siger Jørgen Nørby (V), formand for regional udvikling i Region Midtjylland.

Huset i Hjøllund ved Silkeborg ligger få meter fra grusgraven, og husejerne er hårdt plagede af generne fra grave-arbejdet. Foto: Richard Gaarn Svendsen

Mennesker som gidsler

Det er på baggrund af en sag om et ægtepar fra Hjøllund ved Silkeborg, at Danske Regioner nu kræver en lovændring.

Råstofferne skal vi have, men det er ikke rimeligt, at man tager mennesker som gidsler i mange år. Jørgen Nørby (V), formand for regional udvikling

Ægteparret Uffe Bentzen og Karin Holm købte deres lille landhus for 12 år siden, men for fem år siden begyndte maskinerne at grave i nabolaget, og som tiden går, har grusgraven udviklet sig til en voldgrav rundt om huset.

- Råstofferne skal vi have, men det er ikke rimeligt, at man tager mennesker som gidsler i mange år. Generne er store i form af støj og støv, og det er en kæmpe belastning, som man skal kompenseres for lige som ved vindmøller. Nogle få millioner for et hus vil ikke gøre en forskel i det store regnskab, siger Jørgen Nørby.

Han forventer, at sagen bliver rejst i Folketinget i løbet af foråret.

Ministerie vil spørge interessenter

Da TV MIDTVEST fortalte om ægteparret i november, meldte flere politikere sig på banen.

Dengang skrev Miljø- og Fødevareministeren, at han ikke umiddelbart så nogen erstatning for sig, og nu når sagen altså ministeren igen.

I slutningen af november holdt Venstre-ordførerne møde om sagen, og efter det gjorde ministeren i et skriftligt svar opmærksom på, at der allerede findes et kodeks for godt naboskab for råstofindvinding.

Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

"Målet med det er, at de problemer, der opstår, i højere grad kan ske gennem dialog mellem naboer og virksomheder."

"Ministeriet vil nu spørge nøgleinteressenterne, om det er deres vurdering, at den nuværende indsats er tilstrækkelig for at understøtte et godt naboskab mellem råstofindvindere og beboere tæt ved råstofindvindingen," står der i det skriftlige svar.

Mangel på råstoffer

Inden for de kommende årtier kan flere husejere komme til at opleve det samme som ægteparret fra Hjøllund. Allerede nu er der begyndende mangel på visse råstoffer.

En undersøgelse lavet af ingeniørvirksomheden Niras for Danske Regioner, viser, at Region Midtjylland vil løbe tør for grus i 2050.

Regionen er begyndet på udarbejdelse af en ny råstofplan for midtjylland (Råstofplan 2020), og her efterlyser de forslag og ideer fra borgere, kommuner, staten, industrien, og andre interessenter til den 12-årige plan.

- Vi laver en totalrevision af råstofplanen, hvor vi ser på, om områderne er de rigtige i forhold til behovet. Vi skal grave for ikke at mangle råstoffer, og her inddragerne vi borgerne, så udgravningerne får så få konsekvenser som muligt, siger Jørgen Nørby.

Man kan komme med input frem til 3. april 2019 og her efter begynder udformningen af forslag til Råstofplan 2020.