Ædelystne svin: Nyudviklet foder skåner miljøet

Kan protein fra almindeligt midtjysk kløvergræs erstatte den importerede soja, som de fleste danske svin bliver fodret med?

Det er forskere fra Aarhus Universitet i Foulum i fuld gang med at undersøge. Perspektiverne er store, og indtil videre ser resultaterne lovende ud.

Forsøgsgrisene æder i hvert lystigt løs af det alternative foder.

- De grise, der får græsprotein, æder lige så meget som kontrolgrisene, så der er intet problem med ædelysten, fortæller Lene Stødkilde, der er forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet i Foulum.

Pesticider og fældet regnskov

Der er ifølge forskerne mange gode argumenter for at finde et alternativ til protein fra soja. Der bliver blandt andet brugt store mængder pesticider under dyrkningen af den importerede soja. Produktionen kræver masser af vand, og i Sydamerika bliver der fældet regnskov for at få plads til markerne.

- Vi vil meget gerne selv kunne producere protein, og der er græsprotein en ny og spændende mulighed, siger landskonsulent Erik Fog fra landbrugets rådgivningscenter Seges.

Sådan ser det jyske kløvergræs ud, når det er blevet forvandlet til svinefoder. Foto: Mikael Andersen, TV MIDTVEST

Om forsøget lykkes afhænger blandt andet af, om kødet fra de grise, der har fået græsprotein, smager lige så godt som kødet fra andre grise. Det vil vise sig engang i marts, når de første forsøgsgrise slagtes.

- Hvornår ser vi det her foder i ganske almindelige svinestalde?

- Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg meget gerne vil kunne give svar på. Men inden for fem år tænker jeg, at det er realistisk, siger Lene Stødkilde.