Aarhus-forskere vil fange ulve i store musefælder

Ulveforskere fra Aarhus Universitet har bygget og opsat ulvefælder tre steder på og omkring Vind Hede i den vestjyske ulvezone. Med fælderne vil forskerne indfange op til ti danske ulve og udstyre dem med GPS-sendere om halsen, så man kan blive klogere på ulvenes færden.

Men det er ikke alle, der synes om metoden.

- Dybest set er det en kæmpestor musefælde, der er sat op, siger venstrepolitiker og ulvedebattør Erik Poulsen, der er redaktør for facebooksiden "Her er ulven i Danmark".

Ulvefælden lokker ulven ind ad en åbning. Når en ulv er gået gennem trækassen, vil en låge smække i og fange ulven. Foto: Ulvetracking.dk

Et hul i hegnet lokker ulven til

Fælden fungerer sådan, at ulven får øje på fårene, men kan ikke komme ind til dem, fordi hegnet er ulvesikret. I stedet vil ulven gå langs hegnet, indtil den finder en åbning.

I en sideindhegning er der lavet en åbning til ulven, og når først den er gået herind, vil den blive lokket af selve fælden, som er smurt ind i tillokkende duftstoffer.

Når en ulv er gået i fælden, får sensorer en låge til at lukke.

Metoden rejser mange spørgsmål

Det bekymrer Erik Poulsen, at man vil lukke ulve ind i trækasser.

- Det rejser nogle spørgsmål. Når en ulv kommer ind i sådan en trækasse, så er det jo ikke til at vide, om den tager skade. Der er en stor risiko ved metoden, og det rejser nogle spørgsmål om dyreetik - både for får og for ulv, siger han.

Seniorforsker Peter Sunde bekræfter fremgangsmåden, men ønsker ikke at uddybe i dag. Tidligere har han til TV MIDTVEST fortalt, hvorfor GPS-tracking af ulve er vigtigt.

- Vi får mulighed for at undersøge, hvorfor danske ulves adfærd skulle være anderledes end i andre lande, siger Peter Sunde, seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet

Erik Poulsen efterlyser dog flere svar fra forskerne.

- Hvad gør man så, hvis fælderne ikke virker, som de står nu? Begynder man så at sætte får helt tæt ind i selve fælden for at lokke ulve til? Der er en række spørgsmål, jeg savner svar på omkring det her forsøg, siger ulvedebattøren.

Hvis forskerne fanger ulvene, vil det koste omkring 300.000 kroner per ulv at holde øje mes deres færden via GPS.