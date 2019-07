85-årige Preben er vild med orienteringsløb: Den bedste idræt der findes

85 år er ingen alder for en orienteringsløber. I hvert fald ikke for Preben Munk Eriksen.

Preben Munk Eriksen har dyrket orienteringsløb siden 1945. Han træner to gange om ugen året rundt og kunne ikke forestille sig en tilværelse uden.

- Det er den bedste idræt, der findes. Den motionerer alle tænkelige hjerneceller, og så får du motion og frisk luft, siger han.

Preben Munk Eriksen kommer fra Viborg og var blandt deltagerne, da Silkeborg lørdag lagde gader til et orienteringsløb i anledning af, at byen de kommende dage er vært for VM for juniorerne.

Løbet fungerede som en slags opvarmning til mesterskaberne, og derfor var det motionisterne, der fik lov til at vise, hvad de kunne.

Vil fortsætte mange år endnu

Preben Munk Eriksen fandt de 12 poster på 23 minutter, og selv om han forståeligt nok var lidt træt ovenpå turen, regner han med at fortsætte mange år endnu.

- Jeg håber, at jeg kan blive ved en 10 år endnu. Selvfølgelig bliver det så i lavere og lavere tempo, men fornøjelsen er lige stor. Man skal jo finde de poster. Det giver sådan et kick, når posten står der, hvor man vil have den til at stå. Det er det, der holder én i gang, siger han.

Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V), glæder sig i øvrigt over, at byen, der markedsfører sig som Danmarks Outdoor Hovedstad, nu skal være vært for et verdensmesterskab.

- Det passer fuldstændig ind i, hvad vil gerne vil vise frem i Silkeborg, nemlig naturen. Skovene og søerne, som går helt ind i byen, men også den fantastiske natur, vi har uden for, siger han.

Udover Silkeborg byder verdensmesterskaberne på ruter i Gjern Bakker, Thorsø Bakker og Velling Skov.