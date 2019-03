80-årige Erik er frivillig til VM

Fra lørdag og ni dage frem løber VM i curling af stablen i Silkeborg Sportscenter. På nuværende tidspunkt er der solgt 26.000 solgte billetter til de ni dage, hvor i alt 84 kampe skal afvikles.

Et arrangement i den størrelse kræver en del frivillige for at lykkes, og dem har de skaffet mere end 120 af i Silkeborg. En af dem er Erik Christensen fra Herning. Han er 80 år gammel og garvet som frivillig hjælper til sportsarrangmenter.

- Det har jeg været mange gange – både i Herning og andre steder i landet. Jeg var for eksempel til VM i handicapcykling i Roskilde. Det var helt fantastisk at være sammen med handicappede, som kunne cykle næste uden arme og ben. Så det var en god oplevelse, fortæller han.

Ved ikke noget om curling

På forhånd var Erik Christensens kendskab til selve curlingsporten mildt sagt begrænset. Men allerede i løbet af sin første vagt fortæller han, at han er blevet klogere.

- Jeg har da fundet ud af, hvorfor man fejer. Jeg troede egentligt, at det var for at feje urenheder væk, men det er jo for, at isen skal blive varm, så stenen kan komme hurtigere afsted – det var jeg ikke klar over.

Det er dog ikke selve sporten og det sportslige, der får Erik Christensen til igen og igen at melde sig som frivillig til diverse arrangementer.

- Det er jo fordi, at jeg godt kan lide det sociale samvær med andre. Se nye ansigter. Jeg er jo pensionist, men selvom jeg ser folk til dagligt, så kan jeg godt lide at se nogle nye mennesker. Og så tiltaler det mig at komme til Silkeborg, hvor jeg er født og opvokset.

Erik Christensens har haft sine første to vagter ved VM allerede fredag. Foto: Alexandra Lund Lysgaard, TV MIDTVEST

Dejligt at det slutter igen

Frivillig-karrieren begyndte i Silkeborg for omkring 20 år siden til et stort DGI-stævne. Siden da har han hjulpet til adskillige arrangementer, og han har svært ved umiddelbart at udpege den største oplevelse, men når dog frem til et særligt minde.

- Det var måske VM i cykling i København, hvor man spærrede hele den indre by af. Jeg hjalp til – sammen med en politimand fra Bornholm, kan jeg huske – vi skulle holde styr på cyklister og fodgængere, så de ikke kom ind på det område, hvor rytterne bevægede sig. Det var nok en af de rigtig store oplevelser, siger han.

I løbet af hele VM tager han turen fra Herning til Silkeborg seks gange for at passe sine i alt syv vagter som frivillig. Det glæder han sig til, men det gør heller ikke noget, at det snart er ovre igen.

- Det får jo en afslutning også. Det kan jeg godt lide, at man ved, at det slutter en dag, og så kan man tage tilbage til sit daglige liv og glæde sig til, at der måske kommer et nyt VM, siger Erik Christensen, der i øvrigt oplyser, at han ikke har sat en slutdato på, hvornår han er færdig med at melde sig som frivillig.

- Det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg ikke sige dig. Så længe jeg kan stå på benene, så bliver jeg ved. Det har jeg meget fornøjelse af. Det kan man næsten ikke undgå, når man møder så mange friske og engagerede mennesker.