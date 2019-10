To 65-årige mænd fængslet for skunkproduktion

Torsdag aften fandt politiet frem til en skunkproduktion i en ejendom ved Kjellerup i Silkeborg Kommune.

To 65-årige mænd blev anholdt, og de er begge i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Viborg.

Politiets anklager krævede af hensyn til efterforskningen dørene lukket til grundlovsforhøret, men i sigtelsen fremgik det, at de to mænd, er sigtet for at producere 48,6 kilo skunk.

Politiets anklager Cecilie Brødsgaard Jensen betegner det som en stor mængde skunk.

Retten i Viborg varetægtsfængslede de to 65-årige mænd frem til den 5. november.