41-årig anholdt for knivstikkeri i Kjellerup

En 41-årig mand fra Kjellerup blev onsdag eftermiddag anholdt for grov vold mod sin tidligere kærestes nye ven.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at den 41-årige ved 16-tiden ringede på hos den tidligere kæreste. Da kvinden lukkede op, gik han direkte hen mod hendes ven med ordene: - Det er ham der, jeg skal have fat i.

Den 41-årige var ifølge politiet bevæbnet med to knive. Han slog manden med skæftet af den ene kniv og stak ud efter ham med den anden. Manden forsøgte at værge for sig og blev ramt i den ene hånd.

Han havde smidt sit tøj i vaskemaskinen, men der blev fundet blod på hans ene sko. Jens Claumarch, vagtchef, Midt- og Vestjyllands Politi

Den 41-årige flygtede herefter fra stedet, men politiet vidste, hvem han var og kunne senere anholde ham på hans bopæl.

- Han havde smidt sit tøj i vaskemaskinen, men der blev fundet blod på hans ene sko, ligesom der var blod på en stol, som han havde siddet på hos naboen, fortæller vagtchef Jens Claumarch.

Den 41-årige mand er nu sigtet for at overtræde den grove voldsparagraf i straffeloven. Han er tidligere dømt for vold og vil formentlig blive fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.