24-årig alvorligt kvæstet: Ramt af bilist på flugt fra politiet

En 24-årig mand fra Kjellerup-egnen er alvorligt kvæstet men uden for livsfare, efter at han torsdag sidst på eftermiddagen stødte frontalt sammen med en 25-årig mand fra Silkeborg, der forsøgte at køre væk fra politiet.

Det oplyser specialkonsulent Janus Rasmusen fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed til tvmidtvest.dk.

Ulykken skete klokken 17.33 på Rodelundvej mellem Silkeborg og Horsens. Midt- og Vestjyllands Politi har oplyst, at en patrulje satte efter en bil, hvis fører ikke ønskede at tale med ordensmagten.

Læs også Parkeringskaos: Tekniske problemer giver lang ventetid i Dokk1

I forsøget på at slippe væk fra politiet lavede han en overhaling og stødte dermed frontalt ind i en modkørende bil, der blev ført af den unge mand fra Kjellerup-egnen.

Fandt knap 200 gram hash i flugtbilen

Den 25-årige mand, der altså forsøgte at stikke af fra politiet, blev også kvæstet ved sammenstødet, men det skulle ikke være alvorligt.

Lederen af lokalpolitiet i Silkeborg, Jens Ole Pedersen, oplyser, at den 25-årige nu er narkokørsel, kørsel i frakendelsestiden og loven om euforiserende stoffer, idet politiet fandt knap 200 gram hash i hans bil. Der til kommer en række færdselsforseelser.

Vi har en lovmæssig forpligtelse til at undersøge sagen, uanset om der er et mistankegrundlag mod politipersonalet. Janus Rasmussen, specialkonsulent

Den 25-årige blev fredag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Herning og fængslet i fire uger.

Han erkendte sig skydlig i sigtelserne og kærede ikke fængslingskendelsen. Han erkendte blandt andet at have kørt 180 kilometer i timen på landevejen og i lange perioder at have kørt i den modsatte vejbane forbi helleanlæg med 120-140 km/t.

Uheldet skete torsdag klokken 17.35 på Rodelundsvej mellem Virklund og Rodelund. Foto: Google Maps

Skal undersøge politiets rolle

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal nu undersøge forløbet og baggrunden for, at politiet satte efter den 25-årige.

Det er normal procedure, når politiet direkte eller indirekte er involveret i en ulykke med alvorlig personskade. Det at myndigheden nu undersøger sagen er altså ikke ensbetydende med, at betjentene i patruljebilen har gjort noget forkert.

Læs også Efter vold på skole: 15-årig elev sendes hjem til efter ferien

- Vi har en lovmæssig forpligtelse til at undersøge sagen, uanset om der er et mistankegrundlag mod politipersonalet, siger specialkonsulent Janus Rasmussen.

Den Uafhængige Politimyndighed skal afhøre vidner og de implicerede politifolk samt gennemgå de tekniske rapporter. Herefter laver myndigheden en redegørelse til statsadvokaten, som så skal tage stilling til det videre forløb.