19-årig skal hjælpe klub tilbage i superligaen

19-årige Frederik Alves Ibsen har både brasiliansk og dansk statsborgerskab. Han er opvokset i Hvidovre og for halvandet år siden havde han aldrig sat sine ben i Jylland. Nu er han en fast del af førsteholdstruppen og skal være med til at bringe SIF tilbage i superligaen. Og det ansvar påtager han sig gerne.

- Det er fedt, at der kommer pres på, for så yder jeg mit bedste. Så synes jeg, at det er mere attraktivt at gøre en indsats og levere, siger han inden søndagens hjemmekamp mod Roskilde.

- Det betyder, at trænerne har tillid til mig, så det er en stor motivation for mig, siger han.

Læs også 22-årig kørt til hospitalet efter danse-sammenstød

Frederik Alves Ibsen har på trods af sine 19 år allerede spillet udenlands. Som 15-årig tog han til moderens hjemland, Brasilien, hvor han gennem to år i storklubben Coritiba FC prøvede kræfter med den brasilianske fodboldkultur.

- Det har gjort mig mere selvstændig, og jeg har udviklet mig både som spiller og som person. Det var mere fysisk præget derovre og mere en-mod-en spil, siger den unge forsvarer.

Kan blive vigtig brik i kampen mod oprykning

Da Frederik som 17-årig kom tilbage til Danmark blev han kontaktet af sin tidligere træner i Hvidovre, Thomas Loft Jensen, som nu er U19-cheftræner i SIF. Siden han rykkede til det midtjyske, har Frederik Alves Ibsen imponeret trænerstaben så meget, at han nu ligner en fast og vigtig brik i jagten på oprykning til superligaen.

- Jeg har altid drømt om at spille professionel fodbold i Danmark og især at spille i superligaen, siger han.

Læs også Historisk hus hærges ulovligt af lastbiler: - Der skal lig på bordet

Cheftræner Michael Hansen ser et stort potentiale i den unge forsvarer.

- Han er jo kommet snigende. Fik sin debut i Næstved i en pokalkamp, og da der så lige pludselig kom et hul og der blev brug for ham her til sidst, så slog han til, og det har han fortsat med, og det gør også, at han starter inde i dag, siger Michael Hansen.

Frederik Alves Ibsen går i øjeblikket på HHX på College360 i Silkeborg. I sommeren 2018 kom han på trainee-kontrakt i SIF og har siden spillet fire kampe for førsteholdet.

Læs også Brætspil hitter: Kom hinanden ved uden mobiltelefon